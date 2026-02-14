Queipo (PP) sobre el futuro del suelo de Baterías: "La industria de la Defensa no se va detener porque Sepides no haga su trabajo en Avilés"

"La industria de la Defensa no se va a detener porque Sepides no haga su trabajo en Avilés". El líder del PP asturiano, Álvaro Queipo, mostró este sábado su "preocupación máxima" por la posibilidad de que Indra acabe instalando en León, y no en los antiguos terrenos de Baterías, su segunda planta para blindados, complementaria a la de El Tallerón (Gijón), tal y como adelantó ayer LA NUEVA ESPAÑA. "Lo que está planteando Indra es muy interesante, aporta valor añadido, riqueza, empleo de calidad y, por tanto, es un proyecto que hay que valorar. Me asusta como asturiano que Indra se esté planteando marcharse a León, porque creo que Asturias no está para perder inversiones", ahondó el diputado popular.

Indra y el futuro del suelo de Baterías en Avilés

Queipo hizo estas declaraciones en la avenida del Zinc del Parque Empresarial del Principado de Asturias (PEPA), solo separada por una valla del suelo de Baterías, que espera proyecto de descontaminación y urbanización. "Estamos en un lugar en el que se está planteando, acertadamente, poner a disposición uno de los mayores suelos industriales de Asturias, con 200.000 metros cuadrados, una vez que se haya urbanizado. Sepides es quien tenía la responsabilidad de tomar este suelo, prepararlo, descontaminarlo, urbanizarlo y ponerlo a la venta; pero todo lo que ha ocurrido desde entonces hasta ahora va en el sentido estrictamente contrario: Sabemos que la UCO (la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) está investigando mordidas en el contrato de derribo de las baterías. Y en el Principado de Asturias, en el gobierno del Principado de Asturias, nadie ha pedido explicaciones", criticó el popular.

"Este suelo, que es el futuro de la comarca avilesina y de Asturias, este suelo tiene que ser ocupado por proyectos tractores, generadores de empleo, diferenciadores, y que aporten I+D a la comunidad autónoma. Y todo lo demás son equilibrios y malabares entre entes de una misma administración, que es el Estado, que no está aportando nada al Principado de Asturias", señaló Queipo, que apuntó también hacia el presidente autonómico, Adrián Barbón. "A mí me extraña el silencio del Gobierno del Principado de Asturias. Por eso también le quiero pedir hoy al Gobierno y al propio Presidente Adrián Barbón que se moje. Que venga aquí a coordinar lo que está ocurriendo, que decida conjuntamente con la organización central del Estado, si es que tiene que ser así, qué va a hacer del futuro del suelo de Baterías. Que nos lo diga a todos, a los avilesinos y al resto de asturianos. Y que por una vez pongan orden y un plan sobre la mesa. Para dar garantías, para dar seguridad, para dar estabilidad, y para que esto se pueda desarrollar de una forma cierta", concluyó.