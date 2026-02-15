Antroxu de hace un siglo en Avilés: personajes tradicionales, puya'l gochu y un jamón por 20.000 reales

El Balloque es un caballo y camina golpeando dos cocos para emular su trote, va acompañado del Xagó y muy cerca está el Cornelu, justo antes de comenzar el pasacalles que recrea el Antroxu tradicional de hace un siglo. Trastean e incomodan a las personas que han acudido a ver su espectáculo por el casco antiguo de Avilés. La Ramicela barre los pies y el Xiru y la Xira presumen, imitan a los burgueses de la época al tiempo que los Vexigeros golpean con vejigas de gocho a quien pillan por delante. El Ponientu golpea una cacerola para meter ruido, porque sí. Una niña de poco más de un año está incómoda al ver al Cornelu. "Es normal", reconoce ese ser que bien podía ser considerado como el demonio del Antroxu tradicional de Avilés. Al final todo acaba en El Parche, donde los mazcaritos escenifican la puya'l gochu y acaban regalando productos cárnicos donados por Embutidos Vallina. Josefina Bueno se llevó un jamón gratis tras una apuesta de "20.000 reales".

El Antroxu tradicional confluye en La Cámara. Un grupo, el más numeroso, parte del parque del Carbayedo al tiempo que el otro sale del Parche. Tras una vuelta por las calles de la almendra medieval, ambas comitivas se reúnen en San Bernardo. Van juntos y revueltos porque eso es el Antroxu tradicional. Antes, los del Carbayedo, que son los de la "compaña del Cornelu de L'Asoleyada", caminan al ritmo de la gaita y el tambor.

Primero dieron una vuelta al parque para descender por Galiana y alcanzar San Francisco. Deciden parar en la plaza Álvarez Acebal y forman un corro para danzar el tururú. El pueblo ríe e intenta esquivar a los "revoltosos" mazcaritos. La comitiva continúa por El Parche, entra en La Ferrería y sigue hasta encontrarse con "Compaña del Fariñeru de Ximielga la Saya". El grupo supera con creces la veintena de mazcaritos, juntos llegan hasta El Parche, donde para hacer más tranquila la espera toca la charanga "Ventolín" para cuando los del Antroxu de hace un siglo llegan a la céntrica plaza municipal.

Nada más llegar comienza la comedia. Sobre el escenario, una obra de teatro que habla de emigración a las Américas y un enredo propio de las obras teatrales costumbristas. Mientras, los mazcaritos atienden y se preparan para lo suyo. Danzan, bailan y enredan y saludan a los asistentes, todos con la cara tapada. Tras más bailes, llega la esperada rifa, la puya'l gochu, uno de los mazcaritos explica la rifa con varios goxos, varios cestos en mitad de la escena cargados de embutidos donados por Vallina y simula la rifa de un gochín, del Gruñu, que es otro personaje del Antroxu de antes.

Comienzan las apuestas, sale en 1.000 reales, que era la moneda de la época. Suben a 1.500 y así sucesivamente hasta que unas cuatro o cinco personas se implican en la puya. Mirtha Álvarez, por un lado, Roberto Iglesias por otro, para que al final Josefina Bueno alcanzara la cifra de 20.000 reales para llevarse un jamón. Así, gratis, porque los reales no son moneda de curso legal en 2026. El resto de los mazcaritos comenzó a repartir embutidos entre los asistentes. Criollos, longanizas y otros productos cárnicos recordaron aquellas rifas de antaño que protagonizaban los mazcaritos de Avilés en los días de mercado de Antroxu, es decir, durante la celebración de lo que en tiempos se denominó Llunes El Gordu.