Los artilugios de Galiana se convierten en fallas: la peña Ébano vence en el Descenso y el Abuelo Anselmo y los Piniellanos la acompañan en el podio del día grande de Avilés

José Luis Martín, bajo un sombrero otomano, confirma su sorpresa: «No ha sido lo mismo ver estos artilugios en la nave que, ahí, en la plaza». Se refiere a la de España, que es el final del tradicional Descenso Internacional y Fluvial de Galiana. Treinta y ocho años de éxitos. «Ahí, con las luces, con la música, con los números de baile ganan mucho. Hay mucho nivel en esta fiesta», admite el maestro fallero. Hace frío, el desfile, en ese momento ya ha superado la cuarta hora y el público entregado ha dejado la entrega para otro año... Galiana es una fecha tan marcada en el calendario avilesino como la de Navidad en el resto de la cristiandad. La peña Ébano con su artilugio «Los mil y un Ébano» se llevó la palma anoche. El Abuelo Anselmo y los Piniellanos le acompañaron en el podio.

Y eso de la cristiandad es importante porque el hilo conductor de la fiesta grande del Antroxu fueron los desiertos, los cuentos inacabables y los genios y las lámparas. Una de los artilugios, por ejemplo, era «Mil y una y pa’casa». Sherezade que hila un cuento con otro hasta llegar a la noche mil dos. Todo esto envuelto en una banda sonora que pinchó DJ Ethan Meré a todo meter. «Miami me lo confirmó». Y los nuevos Reyes del Goxu y la Faba, vestidos de otomanos como José Luis Martín, no pararon de bailar y Agustín Hernández, el comandante de los monarcas –se llaman Peluqueros Antroxaos–, de coger el micrófono y de reconocer, por ejemplo, la antiguedad de la peña del Abuelo Anselmo –treinta años en el Descenso: casi todos–. Y remarcando: «Señores del jurado, lo van a tener difícil». Los del jurado, desde luego, sí que lo tuvieron difícil (aparte de Martín, formaban parte de él Anabel Barrio, Mercedes Famos y Mario García). La primera de las tres es la directora de la Factoría Cultural, la segunda, de la tienda Mano de Santo y el cuarto, de la peña «Chole», de Valdesoto, que este año se ha llevado a la Princesa de Asturias a su redil. Todos juntos, en la boca del escenario de la plaza de España fueron anotando los detalles de cada uno de los artilugios del Descenso. «Son mejores que las carrozas», se escuchó por allí. Barcos fantasmas, cuevas de Ali Babá y chistosos como los de los cuarenta Natalios. «Ahora sobrevive en Abu Dhabi administrando fortunas». Como si fuera el Equipo A.

Mientras tanto, el recorrido que va del patio del colegio Palacio Valdés al propio Parche se convertía en una piscina de 40.000 litros de espuma que, al principio del desfile se guardaba en bidones, pero que, a la altura del Santacecicilia –música en vivo a pie de calle para sorpresa del personal–, cambiaba para espuma que niñas que no levantaban un palmo se llevaban a los brazos para acunar los sueños y conocer nuevas felicidades.

A todo esto, unos padres perdieron a un guaje entre la espuma, que se acercó al escenario central todo mojado, todo lleno de frío. Y se llevó para el cuerpo el temblor del frío. Y una chocolatina. Los padres llegaron pronto y la fiesta siguió como si nada.