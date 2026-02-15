Coches disfrazados para pasar el Domingo d'Antroxu en Avilés

Antes de que los primeros artilugios surcaran las olas de espuma de la calle de Galiana, los coches se “antroxaban” en Avilés para ayudar a descifrar enigmas. Y es que los de la Escudería Avilesina se inventaron su “ginkana” dominical hace cuarenta y cuatro años y sólo han faltado una vez a su cita. “Por la pandemia”, apostilla Óscar González, de la organización. Este domingo, a las 17.30 horas clavadas, siete coches disfrazados salieron de la plaza de Pedro Menéndez, al pie de las obras del edificio del Café Colón. Lo hicieron a bocinazos, estrenando “paddock”, que de normal era en la plaza de Álvarez Acebal, ahí, justo al lado de la iglesia de San Nicolás de Bari.

Laura García, Maite Pérez, Javi Gonzalo, David Díaz y David García, en un Chevrolett en plan “steampunk”, es decir, de fino retrofuturismo -máquinas del tiempo de la época de la Reina Victoria-, fueron los primeros en llegar a la sede de la organización, que es donde les estaban esperando los de la organización.

Cada uno de los siete equipos de esta “ginkana” cuarentona tenían que entregar la ficha certificada de haber pasado por cada una de las seis etapas de esta “ginkana” que es como se llamaba en los ochenta a las “scape room”.

Luego llegaron, en su Clío Mágico de Bagdad, Noelia Lorenzo Iglesias, Ainhoa Muñiz Gutiérrez, Sonia Castillo Rogel, Maite Castro Hernando… Y la tarde de domingo pasó divertida. Y los tres equipos marcharon con trofeos. Y una pasta: 700, 500 y 350 euros.