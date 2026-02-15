El "otro" Descenso de Galiana: 6.000 kilos de basura y una treintena de intervenciones policiales en la noche del sábado

Más de 6.000 kilos de basura y una treintena de intervenciones policiales. Ese es el balance del "otro" Descenso de Galiana, con el que tuvieron que lidiar los agentes del cuerpo municipal y medio centenar de operarios de Urbaser, para conseguir que el centro de Avilés amaneciese hoy prácticamente sin rastros de espuma ni de botellón.

Tras el fin de fiesta de este sábado, El Parche parecía un escenario bélico. Decenas de bolsas de basura, botellas vacías, vasos de plástico rotos... de los que en la mañana de este domingo no había ni rastro. Fue como si el genio de la lámpara se hubiese bajado de alguno de los artilugios del Descenso para hacer una limpieza en un visto y no visto. Pero no, no fue arte de magia, sino el trabajo de medio centenar de operarios de Urbaser -53, para ser exactos-, cuatro camiones cisterna de baldeo, dos barredores, un camión recolector y un camión plataforma con el que se recogieron 6.080 kilos de basura. Una fin de semana normal, según fuentes municipales, esa cifra es doce veces inferior: unos 500 kilos.

Intervenciones de la Policía Local

Quienes también trabajaron a destajo para que la noche del sábado de Antroxu fuese seguro fueron los agentes de la Policía Local. A lo largo de la jornada se contabilizaron 14 pruebas de alcoholemia con resultado positivo, dos positivos en e ltest de droga, un acta por tenencia de droga, otra por infracción de la Ley de Seguridad Ciudadana por faltar el respto a los agentes y se retiraron ocho vehículos al depósito municipal.