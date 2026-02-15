Los estibadores de Avilés van a la huelga
Los trabajadores advierten que repetir el modelo de los 90 en el puerto de Avilés supone un riesgo para el equilibrio social y económico
S.F.
El Sindicato de Estibadores del Principado de Asturias -desde hace unos días en International Dockworkers Council (IDC)- ha convocado para hoy su primera jornada de huelga para evitar la liquidación del Centro Portuario de Empleo (CPE) de Avilés. Esta huelga es intermitente: una hora sí, otra no, estrategia sindical que provocará una afección continuada a lo largo de toda la jornada laboral.
Este sindicato considera que el cierre del CPE es injustificado. La federación IDC “recuerda que el modelo que hoy se pretende consolidar ya fue aplicado en la década de los años 90 en el mismo puerto”. Y eso trajo, según señala la organización, “40 despidos, prejubilaciones asumidas por la Autoridad Portuaria e incremento del coste por tonelada repercutido a empresas estratégicas como Asturiana de Zinc y Arcelor-Mittal”. Para la federación internacional a la que pertenece el Sindicato de Estibadores asturiano -con 55 afiliados- “aquella experiencia no generó estabilidad ni competitividad estructural, sino pérdida de empleo, coste público e inestabilidad industrial. Repetir un modelo que ya demostró sus efectos negativos supone un riesgo evidente para el equilibrio social y económico del puerto”. De no alcanzarse un acuerdo previo, los paros se llevarán a cabo -aparte de la jornada de hoy- los días que van del 16 al 20 y del 23 al 27 de febrero.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Ayuntamiento ordena el 'cese inmediato de la actividad' de un local de copas de Sabugo 'por superar los niveles de ruido permitidos
- Los artilugios de Galiana se convierten en fallas: la peña Ébano vence en el Descenso y el Abuelo Anselmo y los Piniellanos la acompañan en el podio del día grande de Avilés
- Fallece un hombre en plena calle que se desplomó frente al centro de salud de Piedras Blancas
- Un estrella Michelin y una de las mejores pastelerías del norte de España en la plaza de abastos de Avilés
- Desactivado el dispositivo de búsqueda en San Juan de la Arena: una joven con auriculares que dio unos gritos para desahogarse (y que estaba en su casa desde ayer tarde), origen del amplio despliegue de emergencias
- Amaral revive un idilio en Avilés en su concierto ante más de 6.000 personas
- La denuncia de una familia de Avilés: su hijo se cae en el colegio, pierde un diente, se gastan 9.550 euros en el dentista y ninguna administración se hace cargo
- El Ayuntamiento de Corvera abre las inscripciones para casi 240 cursos online de Aula Mentor