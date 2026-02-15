Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los estibadores de Avilés van a la huelga

Los trabajadores advierten que repetir el modelo de los 90 en el puerto de Avilés supone un riesgo para el equilibrio social y económico

TRABAJOS DE CARGA Y DESCARGA, EN UNA IMAGEN DE ARCHIVO / JULIAN RUS

S.F.

Avilés

El Sindicato de Estibadores del Principado de Asturias -desde hace unos días en International Dockworkers Council (IDC)- ha convocado para hoy su primera jornada de huelga para evitar la liquidación del Centro Portuario de Empleo (CPE) de Avilés. Esta huelga es intermitente: una hora sí, otra no, estrategia sindical que provocará una afección continuada a lo largo de toda la jornada laboral.

Este sindicato considera que el cierre del CPE es injustificado. La federación IDC “recuerda que el modelo que hoy se pretende consolidar ya fue aplicado en la década de los años 90 en el mismo puerto”. Y eso trajo, según señala la organización, “40 despidos, prejubilaciones asumidas por la Autoridad Portuaria e incremento del coste por tonelada repercutido a empresas estratégicas como Asturiana de Zinc y Arcelor-Mittal”. Para la federación internacional a la que pertenece el Sindicato de Estibadores asturiano -con 55 afiliados- “aquella experiencia no generó estabilidad ni competitividad estructural, sino pérdida de empleo, coste público e inestabilidad industrial. Repetir un modelo que ya demostró sus efectos negativos supone un riesgo evidente para el equilibrio social y económico del puerto”. De no alcanzarse un acuerdo previo, los paros se llevarán a cabo -aparte de la jornada de hoy- los días que van del 16 al 20 y del 23 al 27 de febrero.

