Los ganadores del Descenso de Galiana hacen balance: "Ha ido todo de diez"

"Todo ha sido de diez". Las peñas del Descenso de Galiana no duda en mostrar su satisfacción tras lo vivido el pasado sábado. Tras recuperarse del día más importante para muchos en Avilés, las tres peñas vencedoras de la espuma coinciden en su balance sobre lo vivido y, más allá de algún que otro apunte, todas ponen buena nota a la organización. Además, destacan la buena respuesta por parte del público.

"Desde nuestra perspectiva ha estado todo bastante bien, tanto a nivel de organización como en los tiempos de espera", subraya Pepe Espiña, de la Peña Ébano, la gran triunfadora del Descenso de Galiana. "Se nos hizo super corto, ha sido un Antroxu muy divertido", sostiene el avilesino, que llevaba seis años sin bajar por motivos personales y su regreso no pudo ir mejor. "Lo he disfrutado al máximo", destaca. El único punto negativo, bajo su punto de vista, fue el uso de algunos cañones de espuma al paso de los artilugios, una queja recurrente entre las peñas. "Nosotros llevábamos un abanico de tela y había veces que lo chiscaban los cañones. Creo que se debería tener en cuenta, puede acabar perjudicando", señala Espiña que, eso sí, asegura que "todo ha sido de diez".

Uno de los grandes veteranos del Descenso es la peña "El viejo Anselmo", que este año volvió a colarse en los puestos altos. "Me recordó a Descensos de otros años, tanto a nivel de participación de artilugios como de público. Cierto es que a la hora que bajar nosotros hay menos gente, sobre todo en la salida, pero tanto en Galiana como en El Parche estaba llenísimo", recuerda Anselmo Valle, que destaca la gran afluencia de público en el Antroxu. "Con la organización estamos contentos. Hay que adaptarse a las nuevas normas, ahora es más es un desfile que un descenso, y si no se hace así no se acabaría nunca. Estamos satisfechos", sentencia.

El mismo optimismo lo transmite Juan José Fernández, de la peña Los Piniellanos, la tercera clasificada. "Este fue el segundo año que bajamos y no tenemos ninguna queja, tanto la organización para bajar como para salir de las naves fue buena", sostiene el avilesino, que confiesa que "no se nos hizo largo la espera para bajar Galiana". "En el público vi una cantidad de gente parecida a la del año pasado", indica el portavoz, que asegura haber terminado el Descenso "muy contentos".