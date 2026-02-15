Los ganadores del Descenso de Galiana hacen balance: "Ha ido todo de diez"
Las peñas destacan la buena presencia de público durante toda la jornada
"Todo ha sido de diez". Las peñas del Descenso de Galiana no duda en mostrar su satisfacción tras lo vivido el pasado sábado. Tras recuperarse del día más importante para muchos en Avilés, las tres peñas vencedoras de la espuma coinciden en su balance sobre lo vivido y, más allá de algún que otro apunte, todas ponen buena nota a la organización. Además, destacan la buena respuesta por parte del público.
"Desde nuestra perspectiva ha estado todo bastante bien, tanto a nivel de organización como en los tiempos de espera", subraya Pepe Espiña, de la Peña Ébano, la gran triunfadora del Descenso de Galiana. "Se nos hizo super corto, ha sido un Antroxu muy divertido", sostiene el avilesino, que llevaba seis años sin bajar por motivos personales y su regreso no pudo ir mejor. "Lo he disfrutado al máximo", destaca. El único punto negativo, bajo su punto de vista, fue el uso de algunos cañones de espuma al paso de los artilugios, una queja recurrente entre las peñas. "Nosotros llevábamos un abanico de tela y había veces que lo chiscaban los cañones. Creo que se debería tener en cuenta, puede acabar perjudicando", señala Espiña que, eso sí, asegura que "todo ha sido de diez".
Uno de los grandes veteranos del Descenso es la peña "El viejo Anselmo", que este año volvió a colarse en los puestos altos. "Me recordó a Descensos de otros años, tanto a nivel de participación de artilugios como de público. Cierto es que a la hora que bajar nosotros hay menos gente, sobre todo en la salida, pero tanto en Galiana como en El Parche estaba llenísimo", recuerda Anselmo Valle, que destaca la gran afluencia de público en el Antroxu. "Con la organización estamos contentos. Hay que adaptarse a las nuevas normas, ahora es más es un desfile que un descenso, y si no se hace así no se acabaría nunca. Estamos satisfechos", sentencia.
El mismo optimismo lo transmite Juan José Fernández, de la peña Los Piniellanos, la tercera clasificada. "Este fue el segundo año que bajamos y no tenemos ninguna queja, tanto la organización para bajar como para salir de las naves fue buena", sostiene el avilesino, que confiesa que "no se nos hizo largo la espera para bajar Galiana". "En el público vi una cantidad de gente parecida a la del año pasado", indica el portavoz, que asegura haber terminado el Descenso "muy contentos".
Suscríbete para seguir leyendo
- El Ayuntamiento ordena el 'cese inmediato de la actividad' de un local de copas de Sabugo 'por superar los niveles de ruido permitidos
- Los artilugios de Galiana se convierten en fallas: la peña Ébano vence en el Descenso y el Abuelo Anselmo y los Piniellanos la acompañan en el podio del día grande de Avilés
- Fallece un hombre en plena calle que se desplomó frente al centro de salud de Piedras Blancas
- Un estrella Michelin y una de las mejores pastelerías del norte de España en la plaza de abastos de Avilés
- Desactivado el dispositivo de búsqueda en San Juan de la Arena: una joven con auriculares que dio unos gritos para desahogarse (y que estaba en su casa desde ayer tarde), origen del amplio despliegue de emergencias
- Amaral revive un idilio en Avilés en su concierto ante más de 6.000 personas
- La denuncia de una familia de Avilés: su hijo se cae en el colegio, pierde un diente, se gastan 9.550 euros en el dentista y ninguna administración se hace cargo
- El Ayuntamiento de Corvera abre las inscripciones para casi 240 cursos online de Aula Mentor