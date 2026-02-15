Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Hospital San Agustín organiza una jornada sobre el valor de los cuidados paliativos

El programa incluye la proyección del documental "Hay una puerta ahí" y contará con la participación de los doctores Jacinto Bátiz y Enric Benito

Fachada principal del Hospital Universitario San Agustín. | L. M.

A. F. V.

El Hospital Universitario San Agustín organizará este jueves, día 19 de febrero, una jornada sobre el valor de los cuidados paliativos y el acompañamiento en la muerte. La charla, que se celebrará a las 18.00 horas, tendrá lugar en el Palacio de Valdecarzana y está enmarcada en los actos del 50.º aniversario del centro hospitalario de referencia del área sanitaria III.

El objetivo del simposio, organizado por el médico paliativista Herminio González en coordinación con la gerencia del área sanitaria, es promover una reflexión social sobre el acompañamiento al final de la vida y poner en valor el trabajo que se desarrolla en este ámbito.

En este sentido, se pondrá de relieve el refuerzo de la atención en Avilés con la incorporación, en junio de 2025, de un tercer equipo de profesionales de apoyo para atender a personas que precisen de cuidados paliativos. Desde entonces, el área se ha dividido en tres zonas y cada equipo se encarga de una de ellas. Esto ha permitido mejorar la accesibilidad, la continuidad asistencial y la atención a pacientes con necesidades complejas. En 2025, el área sanitaria de Avilés atendió a 361 pacientes que generaron 3.519 consultas, de las que 1.985 se realizaron en domicilios.

El programa de la jornada

El programa incluye la proyección del documental "Hay una puerta ahí", seguido de un coloquio con profesionales de referencia en cuidados paliativos y humanización de la atención sanitaria, entre los que figura el doctor Jacinto Bátiz, director del Instituto para Cuidar Mejor.

También intervendrá por vía telemática Enric Benito, oncólogo especialista en cuidados paliativos.

El Avilés se asoma al abismo: los blanquiazules sufren una dura remontada ante el Celta Fortuna (4-2)

El Hospital San Agustín organiza una jornada sobre el valor de los cuidados paliativos

Una folixa monumental

Los artilugios de Galiana se convierten en fallas: la peña Ébano vence en el Descenso y el Abuelo Anselmo y los Piniellanos la acompañan en el podio del día grande de Avilés

Fluye el amor en Galiana: "Este ambiente enamora, pero es que el Antroxu de Avilés es mucho, como para no enamorar, da igual que sea San Valentín que viernes que lunes"

El puesto de play-maker del Avilés, en juego: estas son las dos opciones que maneja Dani Vidal

