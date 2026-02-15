Más ofertas para los terrenos de Baterías (además del Puerto e Indra): dos nuevos empresas se interesan por el nuevo suelo industrial de Avilés
"Restan al menos entre dos y tres años para poder disponer de los terrenos", advierte el presidente de la Cámara de Comercio de Avilés, Daniel González
Más empresas interesadas por el suelo de Baterías. A los planes del Puerto de Avilés e Indra por instalarse en los antiguos terrenos de la coquería, se suman ahora otras dos firmas: se trata de dos compañías que han transmitido su apuesta por este espacio a través de la Cámara de Comercio. En total, ambos proyectos sumarían 35.000 metros cuadrados de superficie.
Este interés se hace público solo un día después de que LA NUEVA ESPAÑA revelase que Indra estaba estudiando terrenos en León para levantar su segunda planta de blindados, complementaria a la de El Tallerón (Gijón), que inicialmente planteaba instalar en los terrenos de Baterías. "La única certeza es que el suelo industrial de Baterías es único, no dispondremos de un suelo de estas características en Avilés. Por ello debemos ser prudentes y sobre todo exigentes con el destino final del suelo. Las decisiones que se tomen ahora determinarán en buena parte el futuro industrial de la comarca, en un momento de máxima incertidumbre en el que el foco está en no perder peso industrial acompañando a la industria en los procesos de descarbonización y mitigando situaciones coyunturales de mercado que generan inquietud por el impacto en el empleo y las auxiliares", advierte Daniel González, presidente de la Cámara de Comercio de Avilés.
"Debemos volver a recordar que seguimos en una fase temprana para la implantación de cualquier proyecto en Baterías. Restan al menos entre dos y tres años para poder disponer de los terrenos, con una descontaminación pendiente para la que aún no está ni redactado el proyecto, paso previo a la urbanización del suelo", advierte González, que señala también que "el verdadero interés para el desarrollo de proyectos industriales se multiplicará cuando se alcancen dos hitos aún pendientes por parte de Sepides: fijar precios y plazos de entrega".
Asimismo, González reconoce que la Cámara de Comercio ha trasladado a Sepides el interés de dos empresas por desembarcar en Baterías. Eso sí, se trata de dos proyectos más humildes que los del Puerto e Indra. Entre ambos suman 35.000 metros cuadrados de suelo.
Sobre el interés de Indra, González apunta que "es difuso y le falta concreción". "Es complejo valorar la idoneidad o no de un proyecto del que aún no se conoce el impacto de inversión y empleo", avanza González.
