El Puerto prevé mover 4,9 millones de toneladas este año y elevar ingresos

Los puertos españoles encaran el nuevo ejercicio como un año de transición que se mueve entre una actividad más contenida, un entorno internacional volátil y nuevas exigencias tecnológicas y energéticas. Y en Avilés no son ajenos a esa realidad, aunque con algunas particularidades que hacen llevar a pensar a que 2026 podría presentarse más favorable. El director de la Autoridad Portuaria de Avilés, Ramón Muñoz-Calero , realiza un balance optimista del cierre de 2025 en el sentido de que se ha logrado una cierta "estabilización" de los tráficos, "ganamos algunos miles de toneladas", precisa, "que era la previsión que teníamos en el plan de empresa" y pese a la ralentización de los proyectos para eólica marina, que en el Puerto lo ven como "un reajuste de calendarios en los proyectos", el resultado de 2025 sitúa en cerca de 18 millones de euros el capítulo de ingresos.

Una de las últimas cargas de tramos de transición de Windar saliendo por la bocana de la ría. | AUTORIDAD PORTUARIA

La Autoridad Portuaria de Avilés cerró 2025 con un incremento sostenido de sus tráficos (cercano al 1%), en comparación con 2024, hasta alcanzar las 4.695.613 toneladas, de las que 2.309.175 toneladas se correspondían con mercancías desembarcadas (importadas) y 2.386.438 toneladas con mercancías embarcadas (exportaciones). "Creemos que este año podemos llegar a 4,9 millones de toneladas", sostiene Muñoz-Calero. ¿De qué dependen esas previsiones? "Estamos viendo que, aun siendo un puerto industrial estamos pasando de productos más primarios a productos más elaborados", explica el director de la Autoridad Portuaria.

El valor económico de las mercancías embarcadas y desembarcadas en el Puerto avilesino descendió el pasado ejercicio un 3% y se situó el año pasado en 3.211 millones de euros, frente a los 3.307 de 2024. Ese descenso está relacionado con la disminución de tráficos de mercancías de alto valor añadido, como corresponde a los componentes para parques eólicos. No obstante, Muñoz-Calero aclara que la caída de la eólica marina se ha visto compensada también con la eólica terrestre

"Estamos creciendo a razón de un millón de euros al año en incremento de facturación", remarca el director de la Autoridad Portuaria. Ese volumen de facturación, agrega, va creciendo a un nivel "algo superior" al movimiento de toneladas. Todo ello redunda en la oportunidad, y también necesidad, de que el Puerto pueda seguir creciendo.

En cuanto a tráficos, para este 2026 el Puerto espera recuperar las toneladas perdidas en la eólica marina –el último proyecto salió de los muelles avilesinos a mitad del año pasado–, "pero no solo a nivel de tráficos sino también de ocupación de los muelles", apunta Muñoz-Calero. En los últimos meses ha habido compensaciones con la eólica terrestre y hay grandes ocupaciones de suelo portuario para movimientos de menos toneladas pero también resultan interesantes para los gestores portuarios, como los tráficos de productos siderúrgicos. "Arcelor está aumentando sus tráficos, tanto de importación como de exportación, por esa mayor confortabilidad que están adoptando en Europa", subraya el director de la Autoridad Portuaria. La multinacional les ha trasladado, además, sus previsiones de crecimiento para este primer semestre del año. Por este motivo, abundan los gestores portuarios, se hace más oportuno certificar que las inversiones en la infraestructura ferroviaria vinculada al Puerto tienen uso enseguida, igual que los nuevos espacios a disposición de las empresas. "Se ocupa todo", concluye Muñoz-Calero.

Cifras en aumento

