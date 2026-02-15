Yolanda Alonso, concejala de Festejos: "Quisiera pasar las mil y una noches con alguien que me aleje del ruido"

Dice ser "Cleopatra", "una mujer con capacidad de decisión". Sujeta con fuerza al mono "Matías" que la noche del viernes sustrajo del suelo unas alhajas, las lleva en su mano y las usa parte tapar parte del rostro de la entrevistada que no es la "Reina del desierto", quién está detrás es la concejala de Festejos, Yolanda Alonso, que ha aceptado participar en el test antroxero de LA NUEVA ESPAÑA. Antes de todo eso, los excesos de Antroxu llevaron a "Matías" a romper una maceta del despacho de "Cleopatra".

-Comenzamos, ¿longaniza frita o cocida?

-Cocida, pero ni muy dura ni muy blanda. Que esté en su punto, que dé el punto en boca.

-¿De postre?

-Casadielles, sin duda.

-¿No es usted de frixuelos?

-Soy de casadielles, me encantan.

-¿Por qué hay que participar en el descenso?

-Es algo único. Hay muchos carnavales en muchas ciudades, pero desde luego el Antroxu de Avilés y su descenso de Galiana es único. Y porque hay muchísima gente que lo hace posible, es divertido, y porque cada vez te sorprende más. Creo que es una experiencia que de verdad hay que vivirla, aunque sea solamente un vez en la vida.

-Y como "Cleopatra", ¿vería bien que una concejala de Festejos bajara el Descenso?

-Pues me encantaría bajar el Descenso, pero una concejala de Festejos que lo que menos hace es disfrutar de la fiesta, porque estás pendiente de muchísimas cosas y no puedes disfrutar de la fiesta. Por lo tanto, algún año, cuando ya no tenga estas responsabilidades, me gustaría bajarlo.

-¿Y de qué desfilaría en Antroxu? Hoy sábado es "Cleopatra", pero...

-Soy una enamorada de la Guerra de las Galaxias, de cualquier personaje de la Guerra de las Galaxias. No tendría por qué ser la princesa Leia. Soy un poco friki.

-¿Con quién pasaría las mil y una noches? Ya que estamos en un Antroxu fantástico, el mundo de Aladdín.

-Pues si te soy sincera, no lo pasaría con nadie en concreto, sino con alguien que me alejara del ruido, de la mediocridad, de la deshumanización, y que quisiera pasar con esa persona mil y dos noches. No hablo de una persona en concreto, es un concepto.

-¿Y a dónde viajaría en camello?

-Pues a cualquiera de los sitios mágicos que describen los libros que podemos leer en el Celsius.

-¿Cuál es su rincón antroxero de Avilés? Si tienes que elegir uno, sería el Parche, Galiana...

-Galiana, sin duda. Ahí nació el descenso. Como ves, mi día preferido es el sábado.

-Pero el Antroxu es mucho más...

-Claro que es mucho más pero, desde luego, el Descenso es único.

-Y ahora una pregunta comprometida. ¿Monarquía o República Antrochera?

-Has hecho bien colocar la palabra antroxera.

-¿Por qué?

-Monarquía antroxera siempre con igualdad de mérito, capacidad y publicidad.

-Y ahora vamos a hablar de música, ¿Qué canción no puede faltar en un Antroxu?

-"La vida es un carnaval", de Celia Cruz. Solo para el Antroxu. En la vida real hay muchas otras músicas.

-¿Qué es imprescindible en una fiesta de Antroxu?

-Ganas de pasarlo bien, sobre todo estar en la calle, disfrutar, la libertad, olvidarnos de los problemas y ponerte algún disfraz. Invito a la gente a que se disfrace.

-¿Dónde está el genio de Avilés?

-Está en las calles, en las gentes.

-Vamos a poner un supuesto, una tarde o una noche te encuentras con el genio de la lámpara, ¿qué tres deseos le pediría?

-Vamos a centrarnos en el Antroxu, le pediría al genio que por favor no llueva, que no haga viento, que podamos disfrutar de lo que queda del Antroxu con muchísima participación, muchísima gente en la calle y que demostremos que Avilés es una ciudad atractiva, dinámica, que sabemos pasarlo bien todos juntos y que sea todo con seguridad y sin ninguna incidencia. Eso le pediría al genio de la lámpara.

-La última, nos quitamos el disfraz y va dirigida directamente a la concejala de Festejos, ¿Se disfrazaría de Alcaldesa?

Noticias relacionadas

-No, no, no. A mí me gusta disfrazarme de personajes fantásticos como los de la Guerra de las Galaxias o históricos como "Cleopatra".