"Chile" vuelve a los escenarios con un repaso a la historia del blues y con Juanma Montero
El espectáculo será este jueves 21 a las 21.00 en el Don Floro de la calle Galiana
"Chile" es voz y armónica y, tras un parón de dos años, vuelve a los escenarios. El front man de los Capitán Cavernícola regresa con un nuevo proyecto que se estrenará este jueves 19 a las 21:00 horas en el Don Floro, en la emblemática calle Galiana. Lo hará junto al cantante y guitarrista Juanma Montero y ambos se denominan "Blues Bros".
Esa denominación no es baladí, ya que este dúo tiene preparado un bolo que repasará la historia del blues, un género de raíz afroamericana que revolucionó la música negra a principios del siglo XX.
"Habrá temas de gospel, de blues del Delta, de Chicago y temas de Howling Wolf o John Lee Hooker... también haremos algo de rhythm 'n' blues con B.B. King y otros... repasaremos la historia del blues, con alma de blues", relata "Chile", que en esta ocasión se centrará solo en su armónica, al tiempo que Juanma Montero será el encargado de la guitarra y la voz.
Juanma Montero y "Chile" prometen una "sísmica" intensidad de directo y blues, mucho blues, para marcar su regreso a la escena musical avilesina.
