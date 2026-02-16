El club de lectura feminista de Avilés "Una habitación propia" se estrena en Valdecarzana: “En la Casa de la Mujer algunas se quedaban de pie"

"Aquí tenemos sitio para sentarnos cada una e incluso para colocar las sillas haciendo un semicírculo, así podemos vernos entre todas". Carmen Velasco lleva participando en el club de lectura de mujeres "Una habitación propia" alrededor de 12 años, prácticamente desde que se fundó en 2011. Desde entonces han pasado por muchos sitios, como el edificio Fuero o la Casa de las Mujeres. Y desde ayer tiene a su disposición el Palacio de Valdecarzana. "Estamos fenomenal. Las últimas reuniones en la sala polivalente de la Casa de la Mujer ya se hacían un poco más incómodas, el espacio era muy frío", explica.

"Se nos estaba quedando muy pequeño y era evidente, porque muchas veces alguna de nosotras teníamos que quedarnos toda la sesión de pie", comenta la lectora, quien llegó al club porque "me hablaron muy bien de él, me gustaba la filosofía de sus tertulias y su perspectiva feminista". Y es que, gracias al boca a boca, "Una habitación propia" ha crecido hasta tal punto de que son más de 100 las mujeres inscritas: "Ya tenemos una fama", presume Velasco.

"Se trataba de hacer un espacio seguro en el que solo se hable de mujeres y en el que solo pudieran participar mujeres", afirma una de las organizadoras del club, Lola Medina. Junto a ella trabajan para sacar adelante las actividades organizadas una de sus fundadoras, Aurora Saiz, Olvido Vázquez y Loli Díaz. Medina dice que el cambio de instalaciones era algo que "llevábamos meses pidiéndolo, ya que organizar algo allí cómodamente ya era imposible".

La organizadora Lola Medina durante el club de lectura. / Luisma Murias / LNE

También apunta que "nunca somos más de 100, ya que es casi inviable. Pero en muchas sesiones llegamos a ser más de 75, y en la Casa de la Mujer estábamos amontonadas". Añade que "incluso estábamos en un sitio que nos colocaba muy esquinadas y se oía muy mal cuando las mujeres hablábamos". Por eso, "tras hablar con la concejala de Igualdad, Lucía Fernández, nos movieron hasta aquí y estamos encantadas", dice Lola Medina.

Las reuniones suelen durar entre una hora y media y dos horas, por ello es muy importante tener un espacio donde todas puedan estar cómodas para hablar. De media en las últimas sesiones han sido alrededor de 70 personas, una cifra muy impactante e importante si se tiene en cuenta que, cuando empezaron hace más de 10 años, apenas llegaban a ser 25 mujeres.

Lo que diferencia este club de los demás es que "solo hablamos de mujeres y solo admitimos mujeres", asegura Aurora Saiz. De esta forma, "ellas están más motivadas a participar que cuando hay hombres. Creamos un espacio seguro en el que hablamos de temas comunes para todas las mujeres que asisten". Leen literatura escrita tan solo por ellas, libros que "muchas de ellas dicen que no leerían por su propia cuenta".

Aurora Saiz participando durante el club de lectura. / Luisma Murias / LNE

Organizan actividades más allá del club de lectura, como la visualización de algunos documentales o viajes: "Este año será a Oporto y, para poder ligarlo al club, leemos antes dos autoras portuguesas, de tal forma que la escapada y la literatura están conectadas de alguna manera", explica Aurora Saiz. Ella vio crecer el club desde el principio, pues la idea surgió de la dinamización de la documentación sobre mujeres que había en la concejalía de Igualdad. "Hacemos un balance muy positivo de todo lo que ha sido el club todos estos años, hemos crecido y juntas aprendemos cosas nuevas en cada sesión", señala Saiz.

"Poder contar con un lugar como este para que las mujeres estemos a gusto, participando y siendo sinceras es todo un privilegio. Y que sea en un lugar como el Palacio de Valdecarzana, hace que la experiencia sea inmejorable", finaliza Carmen Velasco.