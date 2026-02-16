La Grande Covián premia a la Cámara: "Salenor muestra y demuestra cómo se come: con calidad y con salud”

La Fundación Francisco Grande Covián reconoció este lunes a la Cámara de Comercio de Avilés como entidad organizadora del Salón de la Alimentación y el Equipamiento del Norte (Salenor): “Salenor muestra y demuestra cómo se come: con calidad y con salud”, señaló Carlos Martínez Guardado, que es patrono de la entidad científica que lleva nombre del nutricionista asturiano. La sede de la fundación está en el Hospital Universitario Miguel Servet, en Zaragoza, pero que también cuenta con “sede de honor” en Colunga, que es donde nació el médico que le da nombre (por eso en la ceremonia de reconocimiento participó también José Ángel Toyos, el alcalde del municipio: “Todo un orgullo para nosotros”, dijo).

La próxima edición de este salón de la alimentación está prevista para los días 23, 24 y 25 de este mes, es decir, la semana que viene. El pabellón de La Magdalena es, como cada dos años, el lugar de la cita. “Ya tenemos el 100 por ciento de los huecos ocupados”, señaló Daniel González, el presidente de la corporación empresarial, con satisfacción.

González señaló a este respecto que la nueva edición de Salenor “va a servir este año no solo para promocionar” el sector de la alimentación y es que los organizadores de la feria -de las más importantes del calendario de la Cámara de Avilés- trabajan para sea “un punto de encuentro de todos los profesionales de la alimentación y la hostelería”. Para González, estos dos sectores representan “una parte importante de la economía regional y nacional”.

Explicó Guardado que el motivo del reconocimiento está en la “gran lección” que el médico asturiano enarbolaba: “El hombre primero quiso comer para sobrevivir, luego quiso comer bien e incorporó la gastronomía a su mundo cultural. Ahora, además, quiere comer salud.” La catedrática Josefa Sanz, la cronista oficial de la Villa, explicó que Grande Covián superó cada una de las etapas de esa frase. “Lo que disfrutaba era con una sidra y unas sardinas recién cocinadas”, destacó.

El premio que entregó la Grande Covián es un diploma -que ha diseñado la empresa avilesina Anagraf- que simplifica la frase del nutricionista a “Incorporó la gastronomía a su mundo cultural”: “Son unos premios que no tienen fecha y tienen la gran particularidad que somos nosotros los que vamos al sitio de donde son las personas a entregarlos. Y no tienen fechas”, apuntó Guardado.

González agradeció el reconocimiento: “Nos anima a seguir impulsando un trabajo que es el de la promoción y las ferias, que es parte ADN de la Cámara de Comercio. En particular, cuando hablamos de gastronomía, hablamos de un sector muy en auge”, apuntó. “Es una industria en España que ya representa un PIB muy alto que genera empleo y en Asturias cuenta con el acompañamiento de Alimentos del Paraíso. En esta edición de Salenor lo que queremos es poner en alza y en valor el producto local, el kilómetro cero. Para ello tendremos también este año a las guisanderas que van a mostrar y van a poder cocinar en vivo y en directo”.