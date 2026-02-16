"Les amigues Caparines" ganan el festival de murgas de Avilés bajo la lluvia

“Vamos a llevar una pingadura pa casa...”, señala José Vázquez, bajo un paraguas y en El Parche. Atiende las letras de las murgas, que cantan y tocan desde el escenario. La mayoría hace gala de la crítica social y política, un elemento casi imprescindible en este tipo de antroxos que cada año llenan la noche del Lunes de Antroxu con su arte en una gala conducida por el actor Pedro Durán. Ganaron "Les amigues Caparines" (600 euros), segundos fueron "Los Pingos Antroxaos" (400), "Les mil y un viudis" fueron terceras en su regreso a las murgas (300 euros) y "Los Chigres del Norte", con cien euros, quedaron cuartos.

La murgas bajo la lluvia comenzaron con los más veteranos, los de “La Pecera”, y sus ya tradicionales coplas contra la derecha y la extrema derecha: “La dieta que te pondrán, la que puedas pagar, que comas yerba de prao y lo llaman libertad”. Y en vez de criticar, como siempre, a los que están sin disfrazar, este año aplaudieron a los asistentes guarecidos de la lluvia. Porque llovía y no paraba. Los soportales y los paraguas salvaron a los irreductibles avilesinos que no querían perderse el principal espectáculo del lunes.

“Les amigues Caparines” cantaron y contaron que “no van de fiesta” y que comen mucho para dar después paso a los “Pingos Antroxaos”, que en sus letras criticaron a los negacionistas del cambio climático y recordaron a todos los que se autoengañan a primeros de año con nuevas promesas que nunca se cumplen.

“Los Arrexuntaos” tiraron con la subida de precios (“Es la tortilla más cara que comí jamás”) y una copla con la música de “Hace calor” dedicada a la baliza V16. “Los Chigres del Norte” tiraron de mexicanadas para cantar a “Natalio Preso”, “que le pagaba los gintonics a Brad Pitt” y denunciar el problema de la vivienda: “Hay Airbnb hasta en La Luz” con un alegato final a que el Antroxu es popular y, por lo tanto, "antifascista".

“La Hermandad” se vistió de los Payasos de la Tele para cantar eso de “Hola, don Pedrito / Hola, don Feijoo” y clamar porque “España ye un circo”. “La Reciella Repunante”, la murga más joven, cantó a ritmo de Ilegales contra la Nebrija: “Soy de Avilés, soy de Corvera, facultad privada es lo que m’espera” y un rap con versos como “Ay, Mariví que te ví, ya mataste a Peppa Pig” con break dance incluido.

Faltaron el año pasado, pero regresaron renovadas como “Les mil y un viudis”, que cargaron contra “La perla de Trump”, defendieron la vivienda frente al “Fondo buitre carroñero” en homenaje a "Extremoduro" y lanzaron versos por Palestina y contra el fascismo.

Noticias relacionadas

El jurado estaba formado por Mercedes García (presidenta de la banda de música), Javier Menéndez (director de la banda de gaitas Villa de Avilés) y la concejala de Festejos, Yolanda Alonso. También hizo acto de presencia entre el público el Rey del Goxu, Agustín Hernández, sin disfrazar.