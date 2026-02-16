Ni la lluvia ni el viento acaban con la folixa: la música en directo mantiene vivo el Antroxu en Avilés

Ni siquiera el mal tiempo puede acabar con la folixa antroxera en Avilés. A pesar del viento y la lluvia "he aprovechado para ir un rato detrás de cada charanga, disfrutando de la música en directo en estas fiestas", comenta Inmaculada de Prado, quien además asegura conocer "a mucha gente que está en distintas orquestas, mi objetivo es encontrar a quien estoy buscando".

Ella es "muy fan de la verbena, me encanta que estén las fanfarrias y charangas por la calle. Es una pena que esté haciendo tan mal tiempo, no había apenas nadie", asegura, aunque también cree que "no hay nada que un buen paraguas no pueda solucionar". Pepe el Chelo y sus marchosos, El Felechu, Beerbena y Picante fueron los encargados de poner la música durante la mañana, aprovechando los ratos donde la lluvia dio tregua para caminar por Avilés.

Cada una de ellas tenía asignada una zona distinta para darle vida a este lunes de Murgas y fanfarrias. Comenzaron a las 12.00 horas y una hora después aún seguían animando el ambiente. Pepe el Chelo y sus marchosos llegan desde Candás y caminaron bajaron por Galiana tocando temas tan conocidos como "Amor imposible" de Camela o la viral canción italiana "Sarà perché ti amo", en una versión un poco más "de verbena".

Allí estaba Marta Gutiérrez, de Cantabria, que vivía por primera vez el Antroxu de Avilés: "Ha sido la única charanga que hemos visto tocar por ahora, pero es una maravilla. Es muy original y, además, a lo largo de las fiestas hay muchas actividades para disfrutar". De acuerdo está su pareja, Alejandro Peña, avilesino, pues dice que "la música en vivo de las charangas da mucha vida a la ciudad y, con sus melodías, son capaces de alegrar a la gente".

Las bandas de música se iban atechando cada poco en el sitio que les pillaba. A la charanga Picante le pilló en la plaza de España, por lo que decidieron resguardados en los arcos del Ayuntamiento para poder continuar con la fiesta al ritmo de Fito y Fitipaldis con su mítico "Antes de que cuente diez". En Las Meanas estaba Beerbena, protegíendose de la lluvia en el centro comercial El Atrio. Por último, El Felechu, de Corvera, animó el mercadillo de los lunes en la Plaza de Abastos. Al ritmo de "Chipirón" o "Darte un beso", se dieron unas cuantas vueltas por el mercado, acabando recogidos en la entrada o en cualquier lugar de la plaza Pedro Menéndez con tal de que la fiesta no acabara.

Noticias relacionadas

Y es que este lunes la música no molesta a nadie. Rosa Menéndez explica que "me parece muy bien que haya música por las calles, porque nos recuerda el ambiente festivo de estos días tan especiales". También añade que se trata de "una actividad que recupera o continúa la tradición del Antroxu en Avilés, una fiesta que tiene mucha historia aquí con grandes raíces".