La patronal asturiana de las estibadoras, en plena jornada de huelga en Avilés: "Garantizamos los 41 puestos de trabajo del Puerto"

"Los puestos de trabajo están garantizados tras la disolución del Centro Portuario de Empleo (CPE)". Así lo aseguran desde la Asociación Patronal de Empresas Estibadoras de Asturias, en plena jornada de paros convocado por los trabajadores de la estiba avilesina para, precisamente, evitar el cierre del CPE. Fuentes sindicales señalan que hoy había 17 estibadores a tajo para dar servicio a dos barcos en los muelles avilesinos, y que todos ellos han secundado la huelga, que se está efectuando en horas alternas: trabajan una y paran otra. "Lo hacemos así por responsabilidad. Queremos protestar y defender nuestros derechos, pero no queremos perjudicar al Puerto y a las empresas", señalan los estibadores.

En un comunicado hecho público esta mañana, la patronal asturiana del ramo explica que las cinco empresas estibadoras del puerto avilesino han optado por salir del CPE, "lo que ha activado el proceso de disolución de dicha entidad". "Esta transición no supone una pérdida de empleo ni un deterioro de las condiciones laborales. Los 41 trabajadores actualmente vinculados al CPE de Avilés disponen de una oferta de subrogación por parte de las cinco empresas estibadoras, con mantenimiento íntegro de sus derechos y condiciones. Además, se ha puesto sobre la mesa una medida adicional de flexibilidad: la posibilidad de que cada trabajador elija a qué empresa desea subrogarse, lo que permite adaptar la decisión a preferencias personales y profesionales", señalan desde la agrupación empresarial, que agregan: "La subrogación propuesta implica una incorporación directa a las plantillas fijas de las empresas estibadoras, sustituyendo el esquema de empleo a través del CPE. Este paso supone, en la práctica, mayor estabilidad laboral y un modelo organizativo más sólido, orientado a la continuidad, la planificación y la mejora de la operativa".

Además, los empresarios defienden que "el modelo previo, basado en un sistema artificial, con rotación diaria entre empresas y sin especialización, no resulta viable para la realidad operativa del puerto, ni es equiparable al funcionamiento de otros sectores económico. "El objetivo de este cambio es cumplir la Ley y la normativa europea y, al mismo tiempo, garantizar un marco estable y sostenible para la estiba en Avilés. Por ello, las empresas reiteran su voluntad de contar con los trabajadores del actual CPE, ofreciendo una subrogación directa en condiciones favorables y con flexibilidad, y quedan a la espera de la respuesta de la plantilla o de las propuestas que estimen oportunas", abundan.

Noticias relacionadas

Si bien, la visión de los estibadores es totalmente opuesta. Por un lado, desconfían de la subrogación de las empresas, pues temen despidos a futuro y que sus condiciones laborales no se mantengan en el tiempo. Además, urgen mantener el CPE, ya que, defienden, "está demostrado que es la fórmula más eficaz para desarrollar nuestra labor: tanto desde el punto de la vista de la empresa como del trabajador".