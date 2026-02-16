El PP de Avilés urge solucionar los problemas de presión de agua en Jardín de Cantos

El grupo municipal del PP de Avilés urge soluciones al Ayuntamiento para garantizar el suministro de agua en el barrio de Jardín de Cantos, dados los "continuos cortes de agua" y una presión insuficiente en las viviendas lo que, a juicio de los ediles populares Pablo E. Menéndez y Pergentino González, impide desarrollar con normalidad actividades básicas. Detallan que esta situación está relacionada con las "reiteradas" roturas en la conducción que abastece la zona. Los vecinos denuncian que la falta de presión es constante y que, en muchos casos, no pueden utilizar electrodomésticos ni disponer de agua caliente con normalidad.

Los concejales del PP afirman que han trasladado las quejas vecinales en diversas comisiones informativas y, hasta el momento, no se han ofrecido soluciones ni un calendario de actuaciones para resolver esta situación, que se agravó a finales del pasado mes de diciembre, cuando una rotura provocó la inundación de la avenida de Lugo. "Como respuesta, el Ayuntamiento instaló una tubería provisional de apenas 50 milímetros de diámetro sobre la acera, una actuación que debía ser temporal y de emergencia", apuntaron los concejales del PP, que aclararon después: "Dos meses después, esa solución improvisada continúa instalada, evidenciando la falta de planificación y de capacidad de gestión del gobierno municipal para resolver un problema que afecta directamente a un servicio básico".

Menéndez y González señalaron que el diámetro de la conducción instalada es "claramente insuficiente para garantizar un suministro adecuado", lo que está provocando graves problemas a los vecinos, sobre todo en las zonas más altas del barrio, "donde en determinadas franjas horarias el suministro es prácticamente inexistente". "Además, la instalación presenta riesgos evidentes, al encontrarse tendida sobre la canaleta de recogida de aguas pluviales, dificultando su evacuación y generando acumulaciones que afectan a la seguridad de los peatones", indicaron ambos ediles del PP, que no dudaron en reclamar al Ayuntamiento que "los vecinos no pueden seguir esperando meses por algo tan básico como abrir el grifo con normalidad".

Los populares entienden que el estado en el que se halla Jardín de Cantos "es un ejemplo más del abandono que sufren muchos barrios de Avilés, consecuencia directa de la falta de gestión y de la ausencia de planificación del gobierno municipal". "El acceso al agua en condiciones adecuadas no es un privilegio, es un derecho básico. Los vecinos de Jardín de Cantos merecen una solución definitiva e inmediata y el gobierno municipal tiene la obligación de garantizarla”, concluyeron.