El Puerto de Avilés confía tener este mes el informe de tasación para realizar una oferta en firme por los terrenos de Baterías

El Puerto de Avilés confía en tener completada a final de mes la tasación de los terrenos de Baterías, a los que aspira, igual que la multinacional tecnológica Indra, en este caso para sus planes de Defensa. Lo que la Autoridad Portuaria espera ver finalizado a lo largo de febrero es, precisamente, el paso definitivo para poder presentar una oferta en firme por los 300.000 metros cuadrados de suelo bruto industrial de la antigua coquería de Avilés.

Con las obras recientes en la margen derecha de la ría que le permitirán ganar al puerto de Avilés 80.000 metros cuadrados de suelo logístico en el marco del convenio del Estrellín, la Autoridad Portuaria ha fijado su objetivo en los terrenos de las antiguas Baterías de coque que son propiedad de la entidad pública estatal Sepides y que servirían para cumplir las expectativas de los gestores portuarios en su enfoque hacia la industria eólica marina offshore y de bienes de equipo, que son sus principales clientes, aunque no en exclusiva.

Ya en el primer consejo de administración del año de la Autoridad Portuaria de Avilés se abordó el interés de la entidad en la compra del suelo de las antiguas Baterías de coque (33 hectáreas) para garantizar el desarrollo futuro del puerto y una actividad productiva e industrial que genere crecimiento, empleo y tráficos portuarios. Así, la Autoridad Portuaria espera conocer ya en pocas semanas el importe de la tasación encargada a la empresa Segipsa. Lo que ya conoce el Puerto es que los costes estimados de urbanización y descontaminación de este suelo superarán con toda seguridad los 20 millones de euros.

Conocida esa tasación de Segipsa sería el momento en que el Puerto realice una oferta en firme por los terrenos, de lo que previsiblemente se informaría en el consejo de administración de marzo. Lo que se deberá dilucidar también en ese momento es cuánto le costaría realmente al Puerto adecuar esa superficie en el hipotético caso de convertirse en el propietario del cien por ciento los terrenos. La remediación (descontaminación) del suelo sería uno de los aspectos que más está costando valorar y es uno de los puntos de análisis en este momento para los gestores portuarios.

El Puerto defiende como fortaleza para hacerse con estos terrenos que tienen un proyecto "definido" en el que, como ha venido advirtiendo el presidente de la Autoridad Portuaria, Santiago Rodríguez Vega, a lo largo de las últimas semanas, no hay interés especulativo si no interés es poner a disposición de las empresas ese suelo. Insisten también desde el Puerto en la fiabilidad de que será su propuesta una vez cuenten con la tasación. "El Puerto tiene que seguir creciendo porque las empresas tienen proyectos, nuestros espacios se van consumiendo y es necesario que esas empresas que van creciendo tengan dónde ubicar sus proyectos", subrayan.

Los planes de Indra

Por su parte, Indra estaría interesada en el mismo suelo al que aspira el Puerto, para continuar sus planes de expansión en el sector Defensa. Los empresarios entienden que se trata de suelo estratégico y no comparable con otros disponibles en el mercado y creen que la de Baterías es la mayor oportunidad para el crecimiento económico y la creación de empleo de los últimos años.

El próximo paso en torno a los terrenos será contar con esa tasación que les permitirá presentar formalmente su aspiración para convertirse en protagonistas del desarrollo de ese suelo. "Nos presentamos porque entendíamos que éramos el mejor agente para gestionar esto", insisten desde el Puerto.

Por parte de Indra aún no se ha presentado ninguna oferta, si bien en los últimos días ha trascendido que la empresa estaría valorando llevar su proyecto a León ante las "presiones" respecto a sus planes en Asturias y la facilidad con la que cuentan para expandirse en la comunidad vecina, habida cuenta de sus planes recientes para ampliar su Centro de Excelencia de Seguridad en la ciudad de León al que sumará una fábrica de drones que comenzará a funcionar en Villadangos del Páramo.