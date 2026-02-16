Reabre la puerta de los novios de San Nicolás en Avilés

La puerta de los novios, en la fachada lateral de la iglesia de San Nicolás de Bari, abrió este domingo “para facilitar el acceso a los que tienen mayores dificultades de movilidad”, señaló el párroco José Juan Hernández Déniz.

Los obreros han habilitado este acceso momentáneo -desde la campa- a cambio de almacenar las tejas que hay que colocar en los tejados del templo a ambos lados de la puerta.

Lo previsto es que “siendo optimistas” las obras del templo de la villa “terminen a mediados de marzo”; el deseo es que “antes de Semana Santa” la iglesia haya vuelto a la normalidad, es decir, hayan terminado la última fase de recuperación de su techumbre.