Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muerto a machetazos en La Felguera50 años de la YPartido derechas AsturiasNuevo negocio Alimerka
instagramlinkedin

Reabre la puerta de los novios de San Nicolás en Avilés

Salida de niños por la puerta lateral de San Nicolás, hasta el domingo, en Avilés.

Salida de niños por la puerta lateral de San Nicolás, hasta el domingo, en Avilés. / Mara Villamuza

Saúl Fernández

Saúl Fernández

Avilés

La puerta de los novios, en la fachada lateral de la iglesia de San Nicolás de Bari, abrió este domingo “para facilitar el acceso a los que tienen mayores dificultades de movilidad”, señaló el párroco José Juan Hernández Déniz.

Los obreros han habilitado este acceso momentáneo -desde la campa- a cambio de almacenar las tejas que hay que colocar en los tejados del templo a ambos lados de la puerta.

Noticias relacionadas

Lo previsto es que “siendo optimistas” las obras del templo de la villa “terminen a mediados de marzo”; el deseo es que “antes de Semana Santa” la iglesia haya vuelto a la normalidad, es decir, hayan terminado la última fase de recuperación de su techumbre.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los artilugios de Galiana se convierten en fallas: la peña Ébano vence en el Descenso y el Abuelo Anselmo y los Piniellanos la acompañan en el podio del día grande de Avilés
  2. El Ayuntamiento ordena el 'cese inmediato de la actividad' de un local de copas de Sabugo 'por superar los niveles de ruido permitidos
  3. Fallece un hombre en plena calle que se desplomó frente al centro de salud de Piedras Blancas
  4. Un estrella Michelin y una de las mejores pastelerías del norte de España en la plaza de abastos de Avilés
  5. La denuncia de una familia de Avilés: su hijo se cae en el colegio, pierde un diente, se gastan 9.550 euros en el dentista y ninguna administración se hace cargo
  6. Los ganadores del Descenso de Galiana hacen balance: 'Ha ido todo de diez
  7. El proyecto de Indra para Baterías, en riesgo de salida de Avilés por las 'presiones' y la facilidad para su expansión en Castilla y León
  8. El Desfile de Galiana de Avilés afronta sus horas clave: 'Hay gente que podría estar trabajando en las fallas de Valencia

Reabre la puerta de los novios de San Nicolás en Avilés

Reabre la puerta de los novios de San Nicolás en Avilés

El Avilés decreta como "Día del club" el encuentro ante el Madrid Castilla

El Avilés decreta como "Día del club" el encuentro ante el Madrid Castilla

El PP de Avilés urge solucionar los problemas de presión de agua en Jardín de Cantos

El PP de Avilés urge solucionar los problemas de presión de agua en Jardín de Cantos

Javier Quirós, nuevo secretario comarcal de UGT en Avilés: "La investigación y la innovación fijan industria en la comarca"

Javier Quirós, nuevo secretario comarcal de UGT en Avilés: "La investigación y la innovación fijan industria en la comarca"

Sorprendente hallazgo en una playa asturiana: localizan una veintena de aves muertas (y algunas de ellas proceden del norte de Europa)

Sorprendente hallazgo en una playa asturiana: localizan una veintena de aves muertas (y algunas de ellas proceden del norte de Europa)

Nuevas viviendas asequibles en la comarca de Avilés: estos son los planes de Corvera con la empresa estatal Casa 47

Nuevas viviendas asequibles en la comarca de Avilés: estos son los planes de Corvera con la empresa estatal Casa 47

Remonta la pesca de la angula en la desembocadura del Nalón: "Fue la mejor noche de la costera"

Remonta la pesca de la angula en la desembocadura del Nalón: "Fue la mejor noche de la costera"

La patronal asturiana de las estibadoras, en plena jornada de huelga en Avilés: "Garantizamos los 41 puestos de trabajo del Puerto"

La patronal asturiana de las estibadoras, en plena jornada de huelga en Avilés: "Garantizamos los 41 puestos de trabajo del Puerto"
Tracking Pixel Contents