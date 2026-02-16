Remonta la pesca de la angula en la desembocadura del Nalón: "Fue la mejor noche de la costera"

No son buenos tiempos para la pesca de la angula. A la escasez capturas en lo que va de año se suma la posibilidad de que se prohiba su pesca, una cuestión que será debatida este martes en el Ministerio de Transición Ecológica. Pese a todo, hay noches en las que los profesionales del sector esbozan una sonrisa al ver el volumen de capturas tras faenar en la desembocadura del Nalón. "Desde que comenzó la costera fue la mejor noche de angula", expresó el patrón mayor de Cudillero, Ramón Jesús Riesgo.

Y es que hasta la fecha, los anguleros adscritos a este plan de explotación del Nalón apenas han conseguido capturas en los veintidós días que llevan faenando, tanto los que realizan su labor en lancha como en tierra. Los anguleros de Cudillero y La Arena ya han consumido la mayor parte de las noches de faena y confían en que las ocho jornadas que les restan para finalizar la costera sean tan fructíferas como la registrada del domingo al lunes.

La angula requiere que el río esté revuelto para poder ser capturada. Las lluvias de los últimos días sumadas al viento y al frío quizá hayan sido los elementos determinantes para que el alevín de la angula saliera a la luz. "Está claro que este año viene un poco atrasada", señala Riesgo, que espera que tanto los anguleros de tierra como los de lancha puedan capear los problemas que se han generado durante los primeros meses de faena. "El oscuro de diciembre y el de enero no se completaron", señaló el patrón mayor de Cudillero.

Solo en la rula pixueta fueron pesados este lunes 15 kilos. La mayor parte fueron extraídos por los anguleros que capturan angula desde embarcación. Así, este colectivo capturó doce kilos y los de tierra obtuvieron tres. "En La Arena pesaron mucho más, porque venden más", señala el patrón mayor de Cudillero. Este periódico intentó sin éxito contar con la versión de la cofradía de pescadores sotobarquense, aunque hubo anguleros de La Arena que destacaron que el tiempo de lluvias de las últimas jornadas era el "propicio" para conseguir un buen número de capturas sin concretar más.