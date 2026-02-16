Sonia Castillo Rogel, directora del colegio Villalegre: "Tenemos que tirar por el Descenso de Galiana para que sea un referente en toda España y en todo el mundo".
"En Antroxu hay que ir siempre con disfraz y contribuir para que esta fiesta sea aún mejor"
Sonia Castillo Rogel es la directora del colegio público de Villalegre. Estos días, en su centro, lucha por no ser abducida por los extraterrestres, uno casi ha conseguido atraparla y por eso ha pedido ayuda al mono "Matías" que hace todo lo posible por salvarla. Castillo es además miembro de la peña "Arrexuntaos", que es una de las habituales del Descenso de Galiana en los últimos años.
¿Longaniza frita o cocida?
Las dos.
Hay que justificarlo.
La longaniza está rica de cualquier manera.
¿Y de postre?
¿De postre? Pues... No sé. Ya que estamos en Carnaval, frixuelos.
¿Por qué hay que participar en el descenso?
Porque es la fiesta más importante de Avilés y es lo que hace grande Avilés durante el Antroxu. Por eso tenemos que tirar por ella para que sea un referente en toda España y en todo el mundo.
¿De qué desfilarías en Antroxu?
De cualquiera que tenga que ver con la temática que haya en la ciudad.
Pues ya que estamos, una picante ¿Con quién pasarías mil y una noches?
Pues con mi marido. (risas)
¿Y a dónde viajarías en camello?
En camello repetiría, iría otra vez de las pirámides a la Esfinge en Egipto, que me encantó.
¿Y llevarías al mono "Matías" contigo?
Por supuesto, me acaba de salvar de los extraterrestres.
¿Cuál es tu rincón antroxero de Avilés?
La Plaza de España, que es donde lo damos todo cuando bajamos el Descenso de Galiana.
¿Monarquía o República antroxera?
Pues, me gusta la figura del rey del Goxu y la Faba y el próximo año, "Matías".
Una canción que no puede faltar en un Antroxu...
Imprescindible "Avilés, cojonudo", de "Los Irónicos".
¿Y qué es lo imprescindible en Antroxu?
Pues es un conjunto de todo, participar en todo lo que se pueda y asistir a cada evento ir como corresponda. En el descenso, pues, si vas de espectador procura llevar ropa de aguas para no mojarte y si participas, con el disfraz que corresponda. En Antroxu es muy importante ir siempre con disfraz para contribuir a que esta fiesta sea mejor.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Ayuntamiento ordena el 'cese inmediato de la actividad' de un local de copas de Sabugo 'por superar los niveles de ruido permitidos
- Los artilugios de Galiana se convierten en fallas: la peña Ébano vence en el Descenso y el Abuelo Anselmo y los Piniellanos la acompañan en el podio del día grande de Avilés
- Fallece un hombre en plena calle que se desplomó frente al centro de salud de Piedras Blancas
- Un estrella Michelin y una de las mejores pastelerías del norte de España en la plaza de abastos de Avilés
- Desactivado el dispositivo de búsqueda en San Juan de la Arena: una joven con auriculares que dio unos gritos para desahogarse (y que estaba en su casa desde ayer tarde), origen del amplio despliegue de emergencias
- Amaral revive un idilio en Avilés en su concierto ante más de 6.000 personas
- La denuncia de una familia de Avilés: su hijo se cae en el colegio, pierde un diente, se gastan 9.550 euros en el dentista y ninguna administración se hace cargo
- El Ayuntamiento de Corvera abre las inscripciones para casi 240 cursos online de Aula Mentor