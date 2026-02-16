Sonia Castillo Rogel, directora del colegio Villalegre: "Tenemos que tirar por el Descenso de Galiana para que sea un referente en toda España y en todo el mundo".

Sonia Castillo Rogel es la directora del colegio público de Villalegre. Estos días, en su centro, lucha por no ser abducida por los extraterrestres, uno casi ha conseguido atraparla y por eso ha pedido ayuda al mono "Matías" que hace todo lo posible por salvarla. Castillo es además miembro de la peña "Arrexuntaos", que es una de las habituales del Descenso de Galiana en los últimos años.

¿Longaniza frita o cocida?

Las dos.

Hay que justificarlo.

La longaniza está rica de cualquier manera.

¿Y de postre?

¿De postre? Pues... No sé. Ya que estamos en Carnaval, frixuelos.

¿Por qué hay que participar en el descenso?

Porque es la fiesta más importante de Avilés y es lo que hace grande Avilés durante el Antroxu. Por eso tenemos que tirar por ella para que sea un referente en toda España y en todo el mundo.

¿De qué desfilarías en Antroxu?

De cualquiera que tenga que ver con la temática que haya en la ciudad.

Pues ya que estamos, una picante ¿Con quién pasarías mil y una noches?

Pues con mi marido. (risas)

¿Y a dónde viajarías en camello?

En camello repetiría, iría otra vez de las pirámides a la Esfinge en Egipto, que me encantó.

¿Y llevarías al mono "Matías" contigo?

Por supuesto, me acaba de salvar de los extraterrestres.

¿Cuál es tu rincón antroxero de Avilés?

La Plaza de España, que es donde lo damos todo cuando bajamos el Descenso de Galiana.

¿Monarquía o República antroxera?

Pues, me gusta la figura del rey del Goxu y la Faba y el próximo año, "Matías".

Una canción que no puede faltar en un Antroxu...

Imprescindible "Avilés, cojonudo", de "Los Irónicos".

¿Y qué es lo imprescindible en Antroxu?

Noticias relacionadas

Pues es un conjunto de todo, participar en todo lo que se pueda y asistir a cada evento ir como corresponda. En el descenso, pues, si vas de espectador procura llevar ropa de aguas para no mojarte y si participas, con el disfraz que corresponda. En Antroxu es muy importante ir siempre con disfraz para contribuir a que esta fiesta sea mejor.