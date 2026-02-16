Sorprendente hallazgo en una playa asturiana: localizan una veintena de aves muertas (y algunas de ellas proceden del norte de Europa)
"Los frailecillos se acercan cuando están débiles o muy hambrientas, en este caso llegan exhaustas y prácticamente desahuciadas", sostienen desde Mavea
N. M.
Sorpresa en la playa de Bayas. Durante los últimos días, coincidiendo con el temporal que azota Asturias, han aparecido en el arenal una veintena de aves fallecidas. Según narran los vecinos, se tratan de frailecillos, un tipo de ave que normalmente solo se encuentra en mar abierto. Además, los residentes aseguran que también fueron encontrados ejemplares de gaviota y un alcatraz muertos.
"Esto sucede por las numerosas borrascas que se están viviendo en Asturias, que hacen muy duras las condiciones del mar", sostiene David Díaz, miembro de Mavea, que explica que este tipo de aves "viven en alta mar, es muy raro verlas en la costa". Los frailecillos son aves pelágicas, es decir, pasan la mayor parte de su vida en mar abierto. "Se acercan cuando están débiles o muy hambrientas. En este caso llegan exhaustas y prácticamente desahuciadas, porque los peces de los que se alimentan bajan, con el mal tiempo, a mayores profundidades y les son inaccesibles", señala. Estos hechos hace que "los que llegan vivos a las playas son prácticamente imposible de recuperar".
Asturias no es el único lugar donde está ocurriendo este fenómeno. En arenales de Galicia, Pais Vasco y Cantabria está ocurriendo algo similar. "Resulta inaceptable que, pese a los avisos, los cuerpos permanezcan en la playa sin intervención. La ciudadanía cumple con sus obligaciones y espera la misma responsabilidad por parte de las instituciones. La falta de respuesta transmite descoordinación, abandono y una preocupante dejadez en materia de salud pública y protección ambiental", critica uno de los vecinos que presenció este suceso. "Asturias presume de ser 'Paraíso Natural', pero esa etiqueta debe sostenerse con hechos y actuaciones reales, no solo con campañas de imagen. La protección de la fauna y la gestión diligente de incidencias ambientales forman parte de ese compromiso", apostilla.
