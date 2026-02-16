Vox pide la apertura inmediata del parking del Centro Niemeyer

El grupo municipal de Vox pedirá este viernes, en el Pleno municipal, la apertura inmediata del parking del Centro Niemeyer. La formación instará al gobierno local a agilizar los trámites para poner al servicio de los vecinos esta infraestructura. "Los avilesinos necesitan soluciones reales al caos de aparcamiento, no más burocracia", sostienen desde el grupo municipal.

El parking del Niemeyer era propiedad de Sepides. El 22 de diciembre de 2024 fue adquiri por el Principado a un precio de 3.248.400 euros. Administración autonómica y Ayuntamiento trabajan desde entonces en un convenio de cesión para que sea el Consistorio quien se encargue de la gestión del subterráneo. La idea es que la empresa municipal Ruasa (Rehabilitaciones Urbanas de Avilés) sea quien lo explote. La idea es que el horario de apertura del aparcamiento sea más amplio que el del propio centro cultural, pudiendo hacer funciones de parking disuasorio. La apertura del estacionamiento viene siendo reclamado por todos los grupos municipales del Ayuntamiento, incluido Izquierda Unida, socios del PSOE en el gobierno local.

No es la única interpelación que harán los de Vox en el Pleno. También cuestionarán al gobierno local sobre el inicio de las obras del albergue mancomunado de animales, en Candamo; sobre los planes de Festejos para la celebración del desfile de carrozas del Lunes de Pascua; y su posicionamiento sobre los proyectos para los terrenos de Baterías, por los que pugnan Autoridad Portuaria e Indra, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA.

Asimismo, Vox también solicitará la adopción de medidas para reducir la duración y garantizar la igualdad en el Descenso de Galiana.