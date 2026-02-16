Vox pide la apertura inmediata del parking del Centro Niemeyer
A. F. V.
El grupo municipal de Vox pedirá este viernes, en el Pleno municipal, la apertura inmediata del parking del Centro Niemeyer. La formación instará al gobierno local a agilizar los trámites para poner al servicio de los vecinos esta infraestructura. "Los avilesinos necesitan soluciones reales al caos de aparcamiento, no más burocracia", sostienen desde el grupo municipal.
El parking del Niemeyer era propiedad de Sepides. El 22 de diciembre de 2024 fue adquiri por el Principado a un precio de 3.248.400 euros. Administración autonómica y Ayuntamiento trabajan desde entonces en un convenio de cesión para que sea el Consistorio quien se encargue de la gestión del subterráneo. La idea es que la empresa municipal Ruasa (Rehabilitaciones Urbanas de Avilés) sea quien lo explote. La idea es que el horario de apertura del aparcamiento sea más amplio que el del propio centro cultural, pudiendo hacer funciones de parking disuasorio. La apertura del estacionamiento viene siendo reclamado por todos los grupos municipales del Ayuntamiento, incluido Izquierda Unida, socios del PSOE en el gobierno local.
No es la única interpelación que harán los de Vox en el Pleno. También cuestionarán al gobierno local sobre el inicio de las obras del albergue mancomunado de animales, en Candamo; sobre los planes de Festejos para la celebración del desfile de carrozas del Lunes de Pascua; y su posicionamiento sobre los proyectos para los terrenos de Baterías, por los que pugnan Autoridad Portuaria e Indra, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA.
Asimismo, Vox también solicitará la adopción de medidas para reducir la duración y garantizar la igualdad en el Descenso de Galiana.
- Los artilugios de Galiana se convierten en fallas: la peña Ébano vence en el Descenso y el Abuelo Anselmo y los Piniellanos la acompañan en el podio del día grande de Avilés
- El Ayuntamiento ordena el 'cese inmediato de la actividad' de un local de copas de Sabugo 'por superar los niveles de ruido permitidos
- Fallece un hombre en plena calle que se desplomó frente al centro de salud de Piedras Blancas
- Un estrella Michelin y una de las mejores pastelerías del norte de España en la plaza de abastos de Avilés
- La denuncia de una familia de Avilés: su hijo se cae en el colegio, pierde un diente, se gastan 9.550 euros en el dentista y ninguna administración se hace cargo
- Los ganadores del Descenso de Galiana hacen balance: 'Ha ido todo de diez
- El proyecto de Indra para Baterías, en riesgo de salida de Avilés por las 'presiones' y la facilidad para su expansión en Castilla y León
- El Desfile de Galiana de Avilés afronta sus horas clave: 'Hay gente que podría estar trabajando en las fallas de Valencia