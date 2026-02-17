Antroxu infantil y solidario en Los Canapés

La asociación de vecinos "Marcos del Torniello", como cada Antroxu, organizó en Los Canapés una fiesta infantil de disfraces en la que hubo tiempo para jugar y bailar y, después, degustar una chocolatada entre amigos.

La cita tuvo un cariz solidario, ya que los dos euros aportados por cada participante se donarán íntegramente a la asociación "El Ángel de Javi", que lucha por mejorar la calidad de vida de los niños con enfermedades raras.

Noticias relacionadas

La fiesta se desarrolló el pasado lunes 16 en el centro sociocultural de Los Canapés y reunió a decenas de pequeños y sus familias en una jornada marcada por la diversión y el compromiso social en Avilés.