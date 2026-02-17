Avilés ya tiene calendario laboral para 2027: estos son los festivos que solo se celebrarán en el concejo
El gobierno local pretende modificar la Relación de Puestos de Trabajo de la Fundación Deportiva Municipal para crear plazas de médico, ingeniero técnico y oficial administrativo
Avilés ya tiene su calendario para 2027. La comisión de Hacienda y Recursos Humanos ha dado luz verde a la propuesta de festivos municipales para el año que viene presentada por el PSOE, que incluye el 29 de marzo (lunes de Pascua, día en que se celebra la Comida en la calle) y el 28 de agosto, San Agustín. La iniciativa ha salido adelante gracias a los votos de los propios socialistas, Vox y la concejala de IU Ana Solís. Ahora esta decisión será sometida a la decisión del Pleno, que se celebrará este viernes, 20 de febrero, a las 10.00 horas.
Además, en la sesión también se someterá a votación una modificación en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Fundación Deportiva Municipal, que propone amortizar un puesto de profesor de Educación Física, uno de encargado de mantenimiento, otro de médico, así como dos plazas de personal nivel IC y otra de personal nivel III. También la creación de un puesto de médico y otros tantos de ingeniero técnico y oficial administrativo. En la comisión de Recursos Humanos esta propuesta fue dada de paso con los votos a favor de PSOE e IU, y las abstenciones de PP, Vox y Podemos.
Propuestas del PP
Por su parte, el PP tiene previsto exigir al gobierno local una anticipación en las subvenciones a entidades deportivas "para evitar los retrasos que asfixian la planificación de los clubes base". Asimismo, urgirán la creación de una mesa de coordinación de eventos, para optimizar recursos municipales. "Los eventos requieren una planificación técnica y política transversal, no pueden ser actuaciones puntuales sin conexión", sostiene los populares.
También pretenden desde el grupo municipal del PP fiscalizar las medidas para dinamizar el comercio local. "En un momento complejo para el sector, el Gobierno se limite a acciones aisladas sin una estrategia estable ni una evaluación de resultados que respalde el gasto público", defienden.
- Los artilugios de Galiana se convierten en fallas: la peña Ébano vence en el Descenso y el Abuelo Anselmo y los Piniellanos la acompañan en el podio del día grande de Avilés
- El Ayuntamiento ordena el 'cese inmediato de la actividad' de un local de copas de Sabugo 'por superar los niveles de ruido permitidos
- Un estrella Michelin y una de las mejores pastelerías del norte de España en la plaza de abastos de Avilés
- Los ganadores del Descenso de Galiana hacen balance: 'Ha ido todo de diez
- La denuncia de una familia de Avilés: su hijo se cae en el colegio, pierde un diente, se gastan 9.550 euros en el dentista y ninguna administración se hace cargo
- El proyecto de Indra para Baterías, en riesgo de salida de Avilés por las 'presiones' y la facilidad para su expansión en Castilla y León
- Avilés se queda (otra vez) sin uno de sus grandes festivales de música
- El Desfile de Galiana de Avilés afronta sus horas clave: 'Hay gente que podría estar trabajando en las fallas de Valencia