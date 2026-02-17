Avilés ya tiene calendario laboral para 2027: estos son los festivos que solo se celebrarán en el concejo

Avilés ya tiene su calendario para 2027. La comisión de Hacienda y Recursos Humanos ha dado luz verde a la propuesta de festivos municipales para el año que viene presentada por el PSOE, que incluye el 29 de marzo (lunes de Pascua, día en que se celebra la Comida en la calle) y el 28 de agosto, San Agustín. La iniciativa ha salido adelante gracias a los votos de los propios socialistas, Vox y la concejala de IU Ana Solís. Ahora esta decisión será sometida a la decisión del Pleno, que se celebrará este viernes, 20 de febrero, a las 10.00 horas.

Además, en la sesión también se someterá a votación una modificación en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Fundación Deportiva Municipal, que propone amortizar un puesto de profesor de Educación Física, uno de encargado de mantenimiento, otro de médico, así como dos plazas de personal nivel IC y otra de personal nivel III. También la creación de un puesto de médico y otros tantos de ingeniero técnico y oficial administrativo. En la comisión de Recursos Humanos esta propuesta fue dada de paso con los votos a favor de PSOE e IU, y las abstenciones de PP, Vox y Podemos.

Propuestas del PP

Por su parte, el PP tiene previsto exigir al gobierno local una anticipación en las subvenciones a entidades deportivas "para evitar los retrasos que asfixian la planificación de los clubes base". Asimismo, urgirán la creación de una mesa de coordinación de eventos, para optimizar recursos municipales. "Los eventos requieren una planificación técnica y política transversal, no pueden ser actuaciones puntuales sin conexión", sostiene los populares.

Noticias relacionadas

También pretenden desde el grupo municipal del PP fiscalizar las medidas para dinamizar el comercio local. "En un momento complejo para el sector, el Gobierno se limite a acciones aisladas sin una estrategia estable ni una evaluación de resultados que respalde el gasto público", defienden.