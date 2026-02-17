Avilés se queda (otra vez) sin uno de sus grandes festivales de música
"La relación con el Ayuntamiento es buena y la edición del año pasado había salido bien; pero queremos centrarnos en la cita de León", señalan los promotores
Avilés vuelve a perder un festival musical. El Monoloco no repetirá en la ciudad. Los orgainzadores del certamen, que desembarcó por primera vez la pasada primavera en el pabellón de La Magdalena, han tomado esta decisión "para centrarnos en la organización de la edición de León", donde nació la cita. Eso sí, los promotores no descartan regresar a Avilés en años venideros. "La relación con el Ayuntamiento es buena y la edición del año pasado había salido bien. Estábamos muy contentos", asegura Héctor Herrero, uno de los fundadores del Monoloco.
El Monoloco se celebró el pasado 30 de abril en Avilés, en el pabellón de La Magdalena, y tuvo como cabezas de cartel a importantes artistas de la escena urbana como Juan Magán, Camín o John Pollón. La edición fue calificada de éxito tanto por parte de los organizadores como del público, que llenó el recinto ferial avilesino. "Un festival así es lo que hacía falta", decían los asistentes a este periódico, en plena fiesta.
Esto hizo pensar a buena parte del público que habría una segunda edición. Pero finalmente no ha sido así. Los promotores llevan semanas anunciando en sus redes sociales novedades del certamen de León, que se celebrará los días 12 y 13 de junio. Pero ni rastro de Avilés. Finalmente, este lunes han confirmado a LA NUEVA ESPAÑA que no habrá parada en Avilés. "Estamos abiertos a todo, pero este año hemos decidido apostar por el Monoloco de León, que va a ser una edición más grande", incide Herrero.
El Monoloco llegó en 2025 a Avilés para ocupar un hueco, el del público joven, que había dejado huérfano el Reggaeton Beach Festival, que tras tres multitudinarias ediciones había decidido dejar la ciudad por desavenencias con el Consistorio. Esta cancelación generó un importante revuelo entre gobierno local y oposición.
Grandes conciertos en La Magdalena
La cancelación del Monoloco llega justo cuando el pabellón de La Magdalena vivirá su gran año de conciertos. Aitana, El último de la fila o Dani Fernández pasarán por un escenario en el que ya estuvo este año Amaral.
