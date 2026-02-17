El Centro Niemeyer en Avilés organiza cuatro Rutas de Arte para redescubrir la fotografía con la exposición “Ramón Masats. Visit Spain”
Con los "tours" se pretende que los asistentes aprendan a mirar la fotografía como un lenguaje artístico lleno de intención, relato y pensamiento visual, de la misma forma que una pintura
M. O.
El Centro Niemeyer acogerá cuatro Rutas de Arte en torno a la que es una de sus exposiciones estrella del año: "Ramon Masats. Visit Spain". La intención es que los asistentes "aprendan a mirar la fotografía con la misma curiosidad y atención con la que se mira a la pintura y desmontar la idea de que la fotografía no tiene nada que explicar". Los "tours" se realizarán en la sala de fotografía los días 8 de marzo, 5 y 19 de abril y 10 de mayo; todos ellos domingos. El precio de la entrada es de 10 euros por persona y los titulares del Club Cultura se podrán beneficiar de un precio reducido de 8 euros por persona, con un máximo de dos entradas por tarjeta. Las entradas ya están a la venta y el descuento se puede disfrutar hasta el mismo día de la actividad, siempre que haya plazas disponibles.
Las visitas estarán dirigidas por la empresa cultural avilesina Cuéntame un cuadro, especializada en divulgación artística. La propuesta pretende demostrar que "en cada imagen hay decisiones que cada fotógrafo elige, así como es su decisión qué fragmento del mundo coloca ante nuestros ojos". La exposición está dedicada a uno de los grandes nombres de la fotografía española del siglo XX, Ramón Masats, quien en sus fotografías "cuenta una historia de tensión narrativa y un diálogo constante con la tradición artística".
- Los artilugios de Galiana se convierten en fallas: la peña Ébano vence en el Descenso y el Abuelo Anselmo y los Piniellanos la acompañan en el podio del día grande de Avilés
- El Ayuntamiento ordena el 'cese inmediato de la actividad' de un local de copas de Sabugo 'por superar los niveles de ruido permitidos
- Un estrella Michelin y una de las mejores pastelerías del norte de España en la plaza de abastos de Avilés
- Los ganadores del Descenso de Galiana hacen balance: 'Ha ido todo de diez
- La denuncia de una familia de Avilés: su hijo se cae en el colegio, pierde un diente, se gastan 9.550 euros en el dentista y ninguna administración se hace cargo
- Avilés se queda (otra vez) sin uno de sus grandes festivales de música
- El proyecto de Indra para Baterías, en riesgo de salida de Avilés por las 'presiones' y la facilidad para su expansión en Castilla y León
- El Desfile de Galiana de Avilés afronta sus horas clave: 'Hay gente que podría estar trabajando en las fallas de Valencia