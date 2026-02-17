Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lobo AsturiasComunidad vecinosCostoPensión
instagramlinkedin

El Centro Niemeyer en Avilés organiza cuatro Rutas de Arte para redescubrir la fotografía con la exposición “Ramón Masats. Visit Spain”

Con los "tours" se pretende que los asistentes aprendan a mirar la fotografía como un lenguaje artístico lleno de intención, relato y pensamiento visual, de la misma forma que una pintura

Una zona de la exposición “Ramón Masats. Visit Spain” en el Centro Niemeyer.

Una zona de la exposición “Ramón Masats. Visit Spain” en el Centro Niemeyer.

M. O.

El Centro Niemeyer acogerá cuatro Rutas de Arte en torno a la que es una de sus exposiciones estrella del año: "Ramon Masats. Visit Spain". La intención es que los asistentes "aprendan a mirar la fotografía con la misma curiosidad y atención con la que se mira a la pintura y desmontar la idea de que la fotografía no tiene nada que explicar". Los "tours" se realizarán en la sala de fotografía los días 8 de marzo, 5 y 19 de abril y 10 de mayo; todos ellos domingos. El precio de la entrada es de 10 euros por persona y los titulares del Club Cultura se podrán beneficiar de un precio reducido de 8 euros por persona, con un máximo de dos entradas por tarjeta. Las entradas ya están a la venta y el descuento se puede disfrutar hasta el mismo día de la actividad, siempre que haya plazas disponibles.

Las visitas estarán dirigidas por la empresa cultural avilesina Cuéntame un cuadro, especializada en divulgación artística. La propuesta pretende demostrar que "en cada imagen hay decisiones que cada fotógrafo elige, así como es su decisión qué fragmento del mundo coloca ante nuestros ojos". La exposición está dedicada a uno de los grandes nombres de la fotografía española del siglo XX, Ramón Masats, quien en sus fotografías "cuenta una historia de tensión narrativa y un diálogo constante con la tradición artística".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los artilugios de Galiana se convierten en fallas: la peña Ébano vence en el Descenso y el Abuelo Anselmo y los Piniellanos la acompañan en el podio del día grande de Avilés
  2. El Ayuntamiento ordena el 'cese inmediato de la actividad' de un local de copas de Sabugo 'por superar los niveles de ruido permitidos
  3. Un estrella Michelin y una de las mejores pastelerías del norte de España en la plaza de abastos de Avilés
  4. Los ganadores del Descenso de Galiana hacen balance: 'Ha ido todo de diez
  5. La denuncia de una familia de Avilés: su hijo se cae en el colegio, pierde un diente, se gastan 9.550 euros en el dentista y ninguna administración se hace cargo
  6. Avilés se queda (otra vez) sin uno de sus grandes festivales de música
  7. El proyecto de Indra para Baterías, en riesgo de salida de Avilés por las 'presiones' y la facilidad para su expansión en Castilla y León
  8. El Desfile de Galiana de Avilés afronta sus horas clave: 'Hay gente que podría estar trabajando en las fallas de Valencia

Obras para mejorar el acceso al colegio Marcos del Torniello de Avilés

El Centro Niemeyer en Avilés organiza cuatro Rutas de Arte para redescubrir la fotografía con la exposición “Ramón Masats. Visit Spain”

El Centro Niemeyer en Avilés organiza cuatro Rutas de Arte para redescubrir la fotografía con la exposición “Ramón Masats. Visit Spain”

Segundo día de huelga de los estibadores de Avilés: sin avances en una jornada con seis barcos en el Puerto

Segundo día de huelga de los estibadores de Avilés: sin avances en una jornada con seis barcos en el Puerto

Corvera tendrá el primer carril bici de su historia: unirá Los Campos y Las Vegas con Avilés y se pagará íntegramente con fondos europeos

Corvera tendrá el primer carril bici de su historia: unirá Los Campos y Las Vegas con Avilés y se pagará íntegramente con fondos europeos

La chef que cocina la "mejor fabada del mundo" triunfa en Madrid con su singular olla: "Estoy muy orgullosa de representar a mi tierra"

La chef que cocina la "mejor fabada del mundo" triunfa en Madrid con su singular olla: "Estoy muy orgullosa de representar a mi tierra"

Avilés ya tiene calendario laboral para 2027: estos son los festivos que solo se celebrarán en el concejo

Avilés ya tiene calendario laboral para 2027: estos son los festivos que solo se celebrarán en el concejo

El sector inmobiliario aplaude la iniciativa de Corvera para construir vivienda pública: "Hay más demanda que oferta"

El sector inmobiliario aplaude la iniciativa de Corvera para construir vivienda pública: "Hay más demanda que oferta"

Final al "Caso Rozada": el Avilés paga el finiquito del entrenador asturiano

Final al "Caso Rozada": el Avilés paga el finiquito del entrenador asturiano
Tracking Pixel Contents