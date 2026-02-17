El Centro Niemeyer en Avilés organiza cuatro Rutas de Arte para redescubrir la fotografía con la exposición “Ramón Masats. Visit Spain”

El Centro Niemeyer acogerá cuatro Rutas de Arte en torno a la que es una de sus exposiciones estrella del año: "Ramon Masats. Visit Spain". La intención es que los asistentes "aprendan a mirar la fotografía con la misma curiosidad y atención con la que se mira a la pintura y desmontar la idea de que la fotografía no tiene nada que explicar". Los "tours" se realizarán en la sala de fotografía los días 8 de marzo, 5 y 19 de abril y 10 de mayo; todos ellos domingos. El precio de la entrada es de 10 euros por persona y los titulares del Club Cultura se podrán beneficiar de un precio reducido de 8 euros por persona, con un máximo de dos entradas por tarjeta. Las entradas ya están a la venta y el descuento se puede disfrutar hasta el mismo día de la actividad, siempre que haya plazas disponibles.

Las visitas estarán dirigidas por la empresa cultural avilesina Cuéntame un cuadro, especializada en divulgación artística. La propuesta pretende demostrar que "en cada imagen hay decisiones que cada fotógrafo elige, así como es su decisión qué fragmento del mundo coloca ante nuestros ojos". La exposición está dedicada a uno de los grandes nombres de la fotografía española del siglo XX, Ramón Masats, quien en sus fotografías "cuenta una historia de tensión narrativa y un diálogo constante con la tradición artística".