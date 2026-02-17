Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La chef que cocina la "mejor fabada del mundo" triunfa en Madrid con su singular olla: "Estoy muy orgullosa de representar a mi tierra"

La chef asturiana Pilar Meana participó en unas jornadas gastronómicas en la capital española que pretenden difundir la tradición culinaria de Asturias fuera de la región y al otro lado del Atlántico

Pilar Meana frente al edificio Metrópolis en la calle Gran Vía de Madrid.

M. O.

La chef avilesina Pilar Meana se siente "muy orgullosa de representar a mi tierra y de llevar hasta Madrid la tradición gastronómica asturiana". Lo dice después de participar en las jornadas de cocina asturiana del restaurante Virrey de Madrid. Durante tres días, la cocinera, que logró el título de la "Mejor fabada del mundo" y el campeonato nacional de callos en 2025, ha llevado el sabor más auténtico de Asturias a la capital española, acercando al público madrileño sus platos más reconocidos y encontrando "muy emocionante ver cómo la gente se me acerca para preguntar y sorprenderse con nuestra manera de cocinar". Todos sus platos están elaborados con producto asturiano y el inconfundible sello de sus ollas ferroviarias.

"Estoy muy agradecida por la cálida acogida que he recibido en Madrid y por el respaldo que me ha dado el equipo del restaurante Virrey durante las jornadas", asegura Meana. Actualmente está viviendo "uno de los momentos más destacados de mi carrera", con reconocimientos gastronómicos y una creciente proyección nacional que "refuerza el valor de la cocina de raíz y del producto asturiano", afirma la cocinera.

Este viaje a Madrid de Meana forma parte de su proyecto "El viaje de las ollas". La de la capital ha sido la cuarta parada de una iniciativa que busca difundir la cocina tradicional asturiana fuera de la región. Para la próxima cita cruzarán el Atlántico para llegar a México.

