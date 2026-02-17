El colectivo Jóvenes Devas pone en marcha el programa "La Liamos Bien" en Avilés

Un grupo de jóvenes de entre 14 y 25 años de Avilés y comarca ha puesto en marcha “La Liamos Bien”, un nuevo programa de participación juvenil con enfoque social y ambiental que busca mejorar la ciudad a través de la implicación directa de la juventud. La iniciativa está impulsada por Jóvenes Devas, colectivo integrado en la asociación socioambiental Biodevas.

El proyecto se presentará en un encuentro abierto que tendrá lugar el sábado 21 de febrero, a las 17.30 horas, en el Espacio Joven del Edificio Fuero, en Avilés. La reunión está dirigida a jóvenes interesados en conocer la propuesta y sumarse a un grupo que apuesta por la acción comunitaria y el compromiso con el entorno.

“La Liamos Bien” nace con el objetivo de demostrar que la juventud es un agente activo en la transformación social y ambiental de la ciudad. El programa combinará acciones comunitarias, actividades intergeneracionales y voluntariado ambiental, todas ellas diseñadas y desarrolladas por los propios jóvenes participantes. La iniciativa busca crear un espacio participativo y seguro en el que los jóvenes puedan proponer, decidir y liderar proyectos con impacto local.

Desde el colectivo impulsor destacan la importancia de generar espacios reales de participación juvenil y de fomentar la corresponsabilidad en la mejora del entorno urbano y social. En este sentido, subrayan que no es necesaria experiencia previa para formar parte del proyecto, sino interés por participar y aportar ideas.

El encuentro del sábado incluirá dinámicas participativas para facilitar el conocimiento entre las personas asistentes y el intercambio de propuestas. La jornada finalizará con una chocolatada y merienda a las 19.00 horas.

Además, el grupo hace un llamamiento a entidades públicas y privadas, centros educativos y colectivos sociales para colaborar en futuras acciones conjuntas dentro del programa.