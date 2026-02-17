"Leather Boys" presentan el sábado su nuevo y quinto disco en Avilés

"Leather Boys" llevan poco más de veinte años en la carretera y lo celebrarán en Avilés este sábado día 21 con la presentación de su nuevo trabajo. Su quinto disco lleva por título “Lysergic Motel” y sonará por primera vez en la sala Santa Cecilia, en la calle Galiana.

Los avilesinos no estarán solos; la banda valenciana "Pölvøra" será la encargada de abrir el concierto a las 18:30 horas, presentando también su disco “Volumen 1”. Será, además, su primer concierto en Asturias. Las entradas a precio anticipado de 10€ se pueden comprar en el Bar Route 66 u online a través de la web Notikumi. En taquilla, la entrada costará cinco euros más.

"Lysergic Motel" es el quinto disco de los Leather Boys. Fue compuesto y grabado durante 2024 y 2025 tras haber realizado un tour aniversario por sus XX años de carrera. "En este disco hemos querido ir un paso más allá en nuestro eclecticismo. En 'Lysergic Motel' se pueden encontrar temas desde el punk rock'n'roll más sucio y directo hasta canciones con arreglos de orquesta sinfónica", señalan los miembros de la banda.

Detallan, además, que la temática de las letras del nuevo trabajo supone "una vuelta a los orígenes", buscando una lírica desenfadada sobre el estilo de vida del rock and roll. Las letras relatan historias verídicas sobre fans del grupo, exmiembros, groupies o exparejas de los "chicos de cuero".

El nuevo disco sale oficialmente a la venta el 27 de marzo a través del sello The Fish Factory. No obstante, los asistentes al concierto podrán adquirir "copias exclusivas y limitadas en digipack" además de nuevo merchandising de la banda. El nuevo single y videoclip del tema “Midlife Crisis”, grabado en una residencia de mayores por Titi Muñoz, se estrenará en YouTube el viernes 20 de febrero.