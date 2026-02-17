Ni la lluvia para al Antroxu en Avilés: Dani Parrondo congrega a una multitud en El Parche en la última verbena
El artista salense levantó al público avilesino a pesar del mal tiempo
Dani Parrondo, uno de los principales rostros de las verbenas en Asturias, fue el encargado de cerra las verbenas del Antroxu de Avilés con el estreno de su nuevo show. A pesar de la fuerte lluvia que acompañó durante todo el lunes, el artista salense consiguió atraer a cientos de personasEl Parche con su propuesta. Tras animar, a lo largo de la jornada, a sus seguidores a través de las redes sociales, el público no falló en una cita que estuvo marcada por los paraguas y los chubasqueros. El asturiano cerró la semana más importante de la ciudad por todo lo alto.
"Creía que al ser de lunes y con este tiempo no iba a ir tanta gente. Es una locura, estoy muy sorprendido y agradecido", reconoce Parrondo, que ya empieza a ser un habitual en el Antroxu de Avilés. El año pasado el salense también estrenó su nuevo proyecto, "The Goat", en tierras avilesina, en ese caso durante la noche del Descenso de Galiana.
El artista salense puso punto y final a unos días que contaron con las actuaciones de "Los Toreros Muertos", "Los Satélites" o el show "El Aserradero After by Monoloco". Eso sí, aún quedan dos días con eventos en Avilés. Hoy se celebrará el gran desfile del Antroxu, una de las citas que más público mueve, y el miércoles se realizará el entierro de la Sardina, una ceremonia que arrancará en Llaranes y finalizará en Sabugo.
