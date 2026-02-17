Nagore Sánchez, en el Antroxu de "Las mil y una noches" de Avilés": "Disfrazarse es imprescindible; vale cualquier cosa del armario de la abuela"

Nagore Sánchez (Avilés, 1984) se abre hueco entre el público que llena el Piazza, la cafetería en que trabaja, en El Parcha. Llueve y por eso no han colocado la terraza, así que el personal se atecha en el local.

-Ya llegaron.

-Aquí estamos. ¿Hora punta?

-Y encima llueve.

-Pues vamos al tajo. ¿Longaniza frita o cocida?

-Cocida.

-Expláyese, que esta página todavía tiene espacio.

-Con unes patatines cocides.

-¿Y por qué le gusta?

-Hombre, está mucho más rica que la frita.

-Cocida, apunto.

-Claro.

-¿Y de postre?

-Frixuelos.

-¿Cómo?

-Sin nada. Con azúcar nada más.

-¿Por qué cree que hay que participar en el Descenso?

-Nadie se lo puede perder. Todo el mundo debería de venir, no vaya a ser que se pierda: antes bajaban doscientos y pico inscritos y ahora son treinta y cinco.

-Si tuviera que desfilar, ¿con qué lo haría?

-Voy a ir de Genio de la Lámpara, porque mis hijos van a ir de Yasmín, de mono Alí y Aladdín… ¿Y quién concede los deseos a los guajes? Pues la madre.

-¿Con quién pasaría las mil y una noches?

-Con mi esposo mantecoso.

-¿Cuál es su rincón preferido para el Antroxu?

-Galiana, la plaza de España. Más que nada, el Descenso.

-Aquí mismo.

-No me voy a mover de la zona.

-¿Monarquía o República?

-República antroxera.

-¿Una canción que no puede faltar?

-La de las charangas. Cualquiera que toquen ellos.

-¿Y qué es lo imprescindible para salir por Avilés?

-Disfrazarse.

-¿Siempre?

-Eso es imprescindible. Claro.

-¿Cualquier trapo?

Noticias relacionadas

-Cualquiera... del armario de la abuela.