Nagore Sánchez, en el Antroxu de "Las mil y una noches" de Avilés": "Disfrazarse es imprescindible; vale cualquier cosa del armario de la abuela"

Nagore Sánchez, como Supermario y junto a Matías detrás de la barra del bar en que trabaja. / Miki López

Saúl Fernández

Avilés

Nagore Sánchez (Avilés, 1984) se abre hueco entre el público que llena el Piazza, la cafetería en que trabaja, en El Parcha. Llueve y por eso no han colocado la terraza, así que el personal se atecha en el local.

-Ya llegaron.

-Aquí estamos. ¿Hora punta?

-Y encima llueve.

-Pues vamos al tajo. ¿Longaniza frita o cocida?

-Cocida.

-Expláyese, que esta página todavía tiene espacio.

-Con unes patatines cocides.

-¿Y por qué le gusta?

-Hombre, está mucho más rica que la frita.

-Cocida, apunto.

-Claro.

-¿Y de postre?

-Frixuelos.

-¿Cómo?

-Sin nada. Con azúcar nada más.

-¿Por qué cree que hay que participar en el Descenso?

-Nadie se lo puede perder. Todo el mundo debería de venir, no vaya a ser que se pierda: antes bajaban doscientos y pico inscritos y ahora son treinta y cinco.

-Si tuviera que desfilar, ¿con qué lo haría?

-Voy a ir de Genio de la Lámpara, porque mis hijos van a ir de Yasmín, de mono Alí y Aladdín… ¿Y quién concede los deseos a los guajes? Pues la madre.

-¿Con quién pasaría las mil y una noches?

-Con mi esposo mantecoso.

-¿Cuál es su rincón preferido para el Antroxu?

-Galiana, la plaza de España. Más que nada, el Descenso.

-Aquí mismo.

-No me voy a mover de la zona.

-¿Monarquía o República?

-República antroxera.

-¿Una canción que no puede faltar?

-La de las charangas. Cualquiera que toquen ellos.

-¿Y qué es lo imprescindible para salir por Avilés?

-Disfrazarse.

-¿Siempre?

-Eso es imprescindible. Claro.

-¿Cualquier trapo?

-Cualquiera... del armario de la abuela.

