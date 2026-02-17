Nagore Sánchez, en el Antroxu de "Las mil y una noches" de Avilés": "Disfrazarse es imprescindible; vale cualquier cosa del armario de la abuela"
"Todo el mundo debería venir al Descenso, no vaya a ser que se pierda", dice la camarera
Nagore Sánchez (Avilés, 1984) se abre hueco entre el público que llena el Piazza, la cafetería en que trabaja, en El Parcha. Llueve y por eso no han colocado la terraza, así que el personal se atecha en el local.
-Ya llegaron.
-Aquí estamos. ¿Hora punta?
-Y encima llueve.
-Pues vamos al tajo. ¿Longaniza frita o cocida?
-Cocida.
-Expláyese, que esta página todavía tiene espacio.
-Con unes patatines cocides.
-¿Y por qué le gusta?
-Hombre, está mucho más rica que la frita.
-Cocida, apunto.
-Claro.
-¿Y de postre?
-Frixuelos.
-¿Cómo?
-Sin nada. Con azúcar nada más.
-¿Por qué cree que hay que participar en el Descenso?
-Nadie se lo puede perder. Todo el mundo debería de venir, no vaya a ser que se pierda: antes bajaban doscientos y pico inscritos y ahora son treinta y cinco.
-Si tuviera que desfilar, ¿con qué lo haría?
-Voy a ir de Genio de la Lámpara, porque mis hijos van a ir de Yasmín, de mono Alí y Aladdín… ¿Y quién concede los deseos a los guajes? Pues la madre.
-¿Con quién pasaría las mil y una noches?
-Con mi esposo mantecoso.
-¿Cuál es su rincón preferido para el Antroxu?
-Galiana, la plaza de España. Más que nada, el Descenso.
-Aquí mismo.
-No me voy a mover de la zona.
-¿Monarquía o República?
-República antroxera.
-¿Una canción que no puede faltar?
-La de las charangas. Cualquiera que toquen ellos.
-¿Y qué es lo imprescindible para salir por Avilés?
-Disfrazarse.
-¿Siempre?
-Eso es imprescindible. Claro.
-¿Cualquier trapo?
-Cualquiera... del armario de la abuela.
