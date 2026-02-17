La normativa de la Zona de Bajas Emisiones de Avilés no se aprobará antes de primavera

La normativa que regirá la futura Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Avilés no se aprobará antes de la próxima primavera. El proyecto de ordenanza fue presentado por el gobierno local en la última Comisión de Urbanismo. Ahora se abrirá un plazo de cinco días para que los grupos municipales presenten alegaciones. Los reparos serán estudiados por los técnicos, y el texto volverá a la comisión para su aprobación inicial. De conseguirla, será sometida al escrutinio del Pleno. Si la norma consigue los apoyos suficientes para salir adelante tendrá que ser sometida entonces a un proceso de información pública que, una vez superado, llevará a su aprobación definitiva. Esto hacer prever que el proceso se dilatará, como mínimo, un par de meses.

Tal y como ya publicó este periódico el pasado mes de mayo, la ZBE de Avilés restringirá la circulación de vehículos contaminantes de no residentes en el centro de la ciudad. El área de exclusión ocupará el casco histórico de la ciudad, ya peatonalizado, y se extenderá también a pequeñas zonas, como el entorno de la plaza del Carbayedo, las manzanas que se encuentran entre Cervantes, Rivero y La Libertad, incluida Las Artes; las calles de Marqués y Eloy Fernández Caravera; y el tramo de Marcos del Torniello hacia la iglesia de Sabugo. Otra de las características es que los accesos se vigilarán con un sistema de cámaras y se dejarán de emplear los polémicos bolardos.

La intención es que la normativa, de obligado cumplimiento según la normativa europea, entrará en vigor en tres fases: el 31 de diciembre de 2027 afectará a los vehículos sin etiqueta medioambiental; un año después a los de etiqueta B; y en 2030 a los de la etiqueta C. “Avilés implantará una ZBE flexible, razonable y adaptada a nuestra realidad. No va a suponer un gran cambio para la ciudadanía, porque se apoya en un modelo de movilidad que ya está muy avanzado”, destaca el concejal de Movilidad y Medio Ambiente, Pelayo García.