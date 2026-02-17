Obras para mejorar el acceso al colegio Marcos del Torniello de Avilés
Las obras, que tendrán que ejecutarse en un plazo de 20 días naturales, incluirán nuevo pavimento y una red de drenaje para evitar el deterioro del asfalto
M. O.
El Ayuntamiento de Avilés llevará a cabo, siempre y cuando la meteorología lo permita, las obras de renovación del pavimento en la travesía de la Depuradora. El objetivo es mejorar el acceso al colegio público Marcos del Torniello, en el barrio de Versalles. Con el paso del tiempo, el uso y la sobrecarga de vehículos, se ha producido un desgaste y deterioro que dificulta el tránsito para los peatones y cualquier otro medio de transporte, siendo los más afectados los vecinos de la calle y las personas y alumnos que acceden al colegio desde la calle Fruela. Los días y horarios de fresado y aglomerado se compaginarán con los horarios de la escuela. Esta actuación ha sido adjudicada a la empresa ARPOSA60 S.L. por un importe de 36.171,39 euros. La firma contará con 20 días naturales para terminar los trabajos.
En ese tramo de vía no existe recogida de pluviales, como sumideros o rejillas en la calzada, ni cuenta con una inclinación que escurra el agua hacia los lados. Por eso, se trata de una zona propensa a la formación de charcos que, con el tiempo, ha provocado la pérdida de material en el asfalto y la formación de grietas profundas y peladuras. A esto se le suma que durante muchos años se han hecho varias obras de canalizaciones e infraestructuras que se han resuelto con la reposición del pavimento tan solo en algunas trazas. Las obras servirán para añadir una red de rejillas y sumideros, así como para rediseñar la rasante del vial.
- Los artilugios de Galiana se convierten en fallas: la peña Ébano vence en el Descenso y el Abuelo Anselmo y los Piniellanos la acompañan en el podio del día grande de Avilés
- El Ayuntamiento ordena el 'cese inmediato de la actividad' de un local de copas de Sabugo 'por superar los niveles de ruido permitidos
- Un estrella Michelin y una de las mejores pastelerías del norte de España en la plaza de abastos de Avilés
- Los ganadores del Descenso de Galiana hacen balance: 'Ha ido todo de diez
- La denuncia de una familia de Avilés: su hijo se cae en el colegio, pierde un diente, se gastan 9.550 euros en el dentista y ninguna administración se hace cargo
- Avilés se queda (otra vez) sin uno de sus grandes festivales de música
- El proyecto de Indra para Baterías, en riesgo de salida de Avilés por las 'presiones' y la facilidad para su expansión en Castilla y León
- El Desfile de Galiana de Avilés afronta sus horas clave: 'Hay gente que podría estar trabajando en las fallas de Valencia