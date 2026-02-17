Obras para mejorar el acceso al colegio Marcos del Torniello de Avilés

El Ayuntamiento de Avilés llevará a cabo, siempre y cuando la meteorología lo permita, las obras de renovación del pavimento en la travesía de la Depuradora. El objetivo es mejorar el acceso al colegio público Marcos del Torniello, en el barrio de Versalles. Con el paso del tiempo, el uso y la sobrecarga de vehículos, se ha producido un desgaste y deterioro que dificulta el tránsito para los peatones y cualquier otro medio de transporte, siendo los más afectados los vecinos de la calle y las personas y alumnos que acceden al colegio desde la calle Fruela. Los días y horarios de fresado y aglomerado se compaginarán con los horarios de la escuela. Esta actuación ha sido adjudicada a la empresa ARPOSA60 S.L. por un importe de 36.171,39 euros. La firma contará con 20 días naturales para terminar los trabajos.

En ese tramo de vía no existe recogida de pluviales, como sumideros o rejillas en la calzada, ni cuenta con una inclinación que escurra el agua hacia los lados. Por eso, se trata de una zona propensa a la formación de charcos que, con el tiempo, ha provocado la pérdida de material en el asfalto y la formación de grietas profundas y peladuras. A esto se le suma que durante muchos años se han hecho varias obras de canalizaciones e infraestructuras que se han resuelto con la reposición del pavimento tan solo en algunas trazas. Las obras servirán para añadir una red de rejillas y sumideros, así como para rediseñar la rasante del vial.