El primer día de huelga de los estibadores concluye sin acuerdo entre sindicatos y patronal: así están las posturas

Sin acuerdo en el primer día de huelga de los estibadores del Puerto de Avilés. La jornada de paros intermitente convocada por los trabajadores, para exigir, entre otras medidas, que no se disuelva el Centro Portuario de Empleo (CPE), la bolsa de empleo de la que tiran las empresas según sus necesidades de personal, ha concluido sin acercamiento entre empresas y sindicatos. Mientras, la patronal del ramo defiende que "los puestos de trabajo están garantizados tras la disolución del CPE", una afirmación de la que los estibadores desconfían. Los paros continuarán hoy.

En un comunicado hecho público en la mañana del lunes, la patronal asturiana de la estiba explica que las cinco empresas estibadoras del puerto avilesino han optado por salir del CPE, "lo que ha activado el proceso de disolución de dicha entidad". "Esta transición no supone una pérdida de empleo ni un deterioro de las condiciones laborales. Los 41 trabajadores actualmente vinculados al CPE de Avilés disponen de una oferta de subrogación por parte de las cinco empresas estibadoras, con mantenimiento íntegro de sus derechos y condiciones. Además, se ha puesto sobre la mesa una medida adicional de flexibilidad: la posibilidad de que cada trabajador elija a qué empresa desea subrogarse, lo que permite adaptar la decisión a preferencias personales y profesionales", señalan desde la agrupación empresarial, desde donde agregan: "La subrogación propuesta implica una incorporación directa a las plantillas fijas de las empresas estibadoras, sustituyendo el esquema de empleo a través del CPE. Este paso supone, en la práctica, mayor estabilidad laboral y un modelo organizativo más sólido, orientado a la continuidad, la planificación y la mejora de la operativa".

Además, los empresarios defienden que "el modelo previo, basado en un sistema artificial, con rotación diaria entre empresas y sin especialización, no resulta viable para la realidad operativa del puerto, ni es equiparable al funcionamiento de otros sectores económico. "El objetivo de este cambio es cumplir la Ley y la normativa europea y, al mismo tiempo, garantizar un marco estable y sostenible para la estiba en Avilés. Por ello, las empresas reiteran su voluntad de contar con los trabajadores del actual CPE, ofreciendo una subrogación directa en condiciones favorables y con flexibilidad, y quedan a la espera de la respuesta de la plantilla o de las propuestas que estimen oportunas", abundan, en una visión a la que también se suman desde la patronal nacional del ramo.

Si bien, la visión de los estibadores es totalmente opuesta. Por un lado, desconfían de la subrogación de las empresas, pues temen despidos a futuro y que sus condiciones laborales no se mantengan en el tiempo. "Las empresas no van a tener capacidad para absorbernos a todos. Y esto va a derivar en despidos, regulaciones de empleo y en un deterioro de nuestras condiciones laborales, ya que las futuras contrataciones no tendrán nuestras mismas condiciones", advierten desde el Sindicato de Estibadores del Principado de Asturias. Además, los trabajadores urgen mantener el CPE, ya que, defienden, "está demostrado que es la fórmula más eficaz para desarrollar nuestra labor: tanto desde el punto de la vista de la empresa como del trabajador".

Además de mantener el CPE, los trabajadores piden una mesa de negociación para un nuevo convenio colectivo, el refuerzo colectivo y el respeto de los descansos reglamentarios. "No estamos hablando de subidas salariales, sino de tener unas condiciones dignas y poder trabajar de manera segura", señalan desde el sindicato. En la jornada del lunes, en los muelles avilesinos hubo tajo con dos barcos, los que los estibadores dieron servicio pese a los paros intermitentes, de una hora de trabajo y otra de huelga.

Ante la falta de acercamiento entre patronales y sindicato, los trabajadores continuarán hoy con la huelga intermitente. Está previsto que mañana hagan trasiegos en el puerto avilesino seis barcos, por lo que, previsiblemente, la afectación de la huelga será mayor. "De momento no tenemos previsto endurecer las medidas. No queremos llegar a eso porque somos conscientes de que tenemos la responsabilidad de hacer nuestro trabajo por y para la comarca avilesina. Entendemos que empresas como Arcelor o Asturiana de Zinc no tiene que pagar esta situación", señalan desde fuentes sindicales.

En total hay diez jornadas de huelga convocadas. Hasta este viernes, día 20; y del 23 al 27 de febrero.