La recreación de un barrio obrero con portales, bomberos, policías y hasta la morosa de la comunidad, gana en el desfile de Antroxu de Avilés

Avilés es una fantasía y en un desfile de Antroxu mucho más. “Alicia” (Bea Rodríguez) va acompañada de su conejo (Candela Fernández) y defiende la “fantasía” mientras viaja por un desfile que bien podía catalogar a Avilés como el País de las maravillas antroxeras a juzgar por la laboriosidad de los disfraces presentados al concurso, que partió puntual del colegio del Quirinal. El AMPA de La Carriona fue el colectivo más numeroso y se llevó el premio grupal con su "Carriopatio 3.0". El grupo, que sumaba un buen puñado de vecinos y alumnos del cole, recreó un barrio entero, con sus portales y sus ventanas con vecinas asomadas al balcón. Una de ellas, María Jesús Llaves, tiraba de sorna: "Soy la morosa de la comunidad, no lo digas, es todo puro marujeo". Al tiempo iban bomberos, ambulancia, un fontanero e incluso hasta un portal de barrio obrero. "Podría ser cualquier barrio, pero somos de La Carriona", afirma Luis Ángel Prada, presidente del AMPA.

Mientras, Candela López iba de exploradora de estrellas y ganó por ello el premio individual en un desfile en el que la literatura fantástica también tuvo cabida. Sara Álvarez y Nerea Castellano iban de escritoras de esos relatos que evocan Las mil y una noches y les llevó a vencer en la categoría de parejas. Ambas con su pericia literaria podrían haber relatado el desfile fantástico que disfrutó Jimena Ortega, que iba de "Minion" entre el público y donde disfrutó del arte de los artilugios del Descenso: “Presta muchísimo ver cómo se pone la ciudad durante estos días, se respira Antroxu por cada rincón", indicó la avilesina.

"Los guardianes del tesoro" son Óscar Camargo y Sofía Munjín que custodian la Cruz de la Victoria, entre otras alhajas. Cerca caminan porque ya se han cansado de volar "Los búhos de la sabiduría" que son Manuel González y Silvia Arce que se han "arreglado" sus pelajes en la peluquería de ella. Son de Illas. "La familia Murciégalo", así como suena, está al completo. Bárbara García y Jennifer Mejuto están caracterizadas como esas aves nocturnas y ciegas y llevan en carricoche al bebe murciégalo, que es un muñeco también caracterizado. Si alguien tiene dudas sobre el futuro, ahí está Aitor Cal, que es "vidente" y echa las cartas a quien se lo pida: "Se encenderá la llama con fuerza, o la alimentas o la apagas". Eso dice.

Las peñas del Descenso son 35 y sus artilugios llenan de música un desfile en el que la lluvia ni estuvo ni se la esperó. Eso sí, algunas tuvieron que achicar agua de sus creaciones antes de iniciar su último paseo antroxero. "Yo hasta puse una vela para que no lloviera", expresa Marisa Méndez, que esperaba a los participantes del pasacalles con sus nietos y junto al Atrio: "Es de los días que más me gustan". Y consiguió que no cayera "la mundial", quizá por la magia de las mil y una noches o porque el temporal de los últimos días abandonó Avilés. En un mundo fantástico todo es posible. Por ahí andaban La Vieya y El Cornelu y otros mazcaritos, iban detrás de los "Girotrópicos". Antes iban los de "VRS" que tiraban caramelos como si fuesen Reyes Magos de Oriente.

Los usuarios del Rey Pelayo lucían sus trajes de Jafar, que es el "malo" de Aladdín y los de "La Unión de Salinas" hacían gala de sus "Mil y un estrellas". Tras ellos, Mary Poppins y compañía: los carboneros y una familia formada por Etelvina Loredo, Flor Álva rez que eran "niña y niño", respectivamente, acompañados de sus padres, Elías Suárez y Margarita Alonso. Son del "Cafetín de Avilés". “Está la calle llena, así da gusto ver la ciudad”, sentencia Marisa Méndez. Y es verdad. “Si eres de Avilés tienes que tener esta fecha marcada en rojo”, afirma Lucas Sánchez, que está junto a su hijo Mario. “Poco a poco se le está pegando la pasión por el Antroxu. Hay que asegurar el relevo”, sostiene.

Las alfombras voladoras de Joana Saavedra, Roberto Mancebo, Raquel y Nuria García estaban listas para todo. Juan Guerra llamó a su disfraz "Vaya cuadro" y lo acompañaba con un lema: "Monalisa, no; Longaniza de Avilés, sí". Entre tanto, la música invadía la escena, la que también aportaron las charangas. En el mundo fantástico también existen los Reyes, el Antroxu de Avilés tiene los suyos que son los del Goxu y la faba, que abrieron el desfile con sus atuendos de "Las mil y una noches", que han hecho soñar a la ciudad y creer en lámparas maravillosas.