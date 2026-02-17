Segundo día de huelga de los estibadores de Avilés: sin avances en una jornada con seis barcos en el Puerto

Segundo día de huelga de los 41 estibadores de Avilés. Y segundo día sin acercamiento entre sindicatos y patronal. Los profesionales del sector secundaron este martes una nueva jornada de paros intermitentes para reclamar que no se liquide el Centro Portuario de Empleo (CPE), la bolsa de empleo de la que tiran las cinco consignatarias que operan en el Puerto para desarrollar sus labores, al entender que su disolución les avocaría a un deterioro de sus condiciones laborales. Las protestas de los trabajadores tuvieron lugar en una jornada en la que había seis barcos atracados en los muelles locales, provocando que la afectación de la huelga fue mayor a la del lunes, cuando solo hubo que descargar dos embarcaciones.

Por su parte, la Asociación Patronal de Empresas Estibadoras de Asturias, mantuvo su discurso, señalando que “considera improcedente o poco responsable” hablar, precisamente, de pérdida de derechos cuando, dicen, “la propuesta empresarial garantiza expresamente el mantenimiento íntegro del empleo y de las condiciones laborales de la totalidad de la plantilla”. Y dicen más: “Este tipo de afirmaciones no reflejan la realidad de la oferta presentada y trasladan a la opinión pública una percepción distorsionada del proceso”.

Los Centros Portuarios de Empleo (CPE) tienen por objeto facilitar la cesión temporal de trabajadores a empresas estibadoras. El de Avilés es propiedad de cinco compañías consignatarias. La patronal insiste en que la oferta de subrogación formulada por las empresas estibadoras alcanza al 100% de la plantilla actual del CPE, sin pérdida de puestos de trabajo ni merma de condiciones laborales. Los estibadores lo ponen en duda. “Los barcos que hay hoy en Avilés son seis, pero solo los atienden dos consignatarias. ¿Qué va a pasar con las consignatarias con menos trabajo? ¿Nos van a regular? ¿Y con las grandes? ¿Van a formar ‘lobby’?”, preguntan los estibadores, que este martes hacían una clara valoración sobre los dos primeros días de paros: "No ha habido acercamiento".

"Lobby"

Las empresas consideran que “la integración plena de los trabajadores en las empresas favorece una mayor especialización profesional, mejora la organización operativa y permite responder con mayor eficacia a las necesidades de los clientes del Puerto de Avilés, que demandan niveles crecientes de eficiencia y cualificación técnica”.

Los trabajadores de la estiba avilesinos comenzaron el turno a las ocho de la mañana. A horas alternas trabajaron y pararon. Con esta manera de llevar la huelga, la tarea de estibar o desestibar se multiplica por dos. “No queremos desabastecer la comunidad, pero nos estamos dando cuenta de que no hay ‘feedback’ de las empresas”, lamentan los trabajadores.

Son en total diez jornadas de huelga convocadas: hasta este viernes, día 20. Y del 23 al 27, es decir, la semana que viene.

Noticias relacionadas

Los trabajadores avilesinos han recibido la solidaridad internacional de organizaciones hermanas como: The Maritime Union of Australia, Somali Public Trade Union (SPTU), International Longshore and Warehouse Union (ILWU), la Unión Portuaria de Colombia, el Sindicato Profesional de the Unite the Union Dockworkers of the United Kingdom and Ireland Estibadoras y Estibadores Portuarios Quintero-Ventanas, International Dockworkers Council.