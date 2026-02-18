Avilés abre el plazo de solicitudes de subvenciones para AMPAS y AFAS en 2026
Podrán presentar sus solicitudes hasta el 11 de marzo para optar a ayudas destinadas a proyectos educativos y al funcionamiento de sus asociaciones
M. O.
La concejalía de Educación de Avilés abre este jueves el plazo de solicitudes de ayudas económicas dirigidas a asociaciones de madres y padres (AMPAS) y a las asociaciones de familias (AFAS) para el año 2026 y permanecerá activo hasta el 11 de marzo. Como cada año, se concederán en régimen de concurrencia competitiva, lo que significa que las solicitudes serán valoradas y comparadas entre sí para decidir cuáles reciben financiación y en qué cuantía.
Las solicitudes deben presentarse a través de medios electrónicos, acompañadas de la documentación correspondiente. Las entidades solicitantes deberán acceder a la página de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Avilés, seleccionando la convocatoria de subvención específica y completando la tramitación electrónica de la misma.
Estas subvenciones son compatibles con otras financiaciones y su presupuesto es de 8.000 euros que se dividirán en dos líneas. La primera recibirá 3.000 euros y estará destinada a gastos de funcionamiento y mantenimiento vinculados a su actividad diaria en defensa de sus intereses. La segunda subvencionará el desarrollo de proyectos en el ámbito del cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible de educación de calidad, así como el fomento de la participación de las familias como parte fundamental de la comunidad educativa.
Podrán concurrir a esta convocatoria las AMPAS y AFAS vinculadas a cualquiera de los siguientes centros educativos de Avilés: escuelas de educación infantil, colegios públicos, institutos públicos, el colegio público de educación especial San Cristóbal y colegios concertados.
