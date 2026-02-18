Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Inmigrantes AsturiasCepi Universidad de OviedoProyectil guerra GijónGrande-MarlaskaCostco en AsturiasHuelga escuelinas
instagramlinkedin

Avilés busca su mejor mantecado casero en un concurso que pone en valor la tradición repostera avilesina

El certamen premiará la mejor receta amateur el próximo 12 de marzo con una experiencia exclusiva y lotes gastronómicos

Elaboración del Mantecado de Avilés

Elaboración del Mantecado de Avilés

Marta Ortiz

Avilés

Poner en valor uno de los dulces más representativos de la tradición repostera avilesina y fomentar su divulgación cultural, social y gastronómica. Ese es el principal objetivo del primer concurso de Mantecado de Avilés para no profesionales, convocado por Ultramarinos La Avilesina junto al Hotel Palacio de Avilés. Será el próximo 12 de marzo y las inscripciones estarán abiertas hasta ese mismo día a las 14.00 horas. Todos los interesados podrán apuntarse a través de correo electrónico, la página web del hotel o presencialmente en ambos establecimientos, dentro del horario de atención al público.

Los únicos requisitos para poder apuntarse es ser residente en el concejo y no formar parte del mundo de la hostelería. Cada participante elaborará su mantecado en casa, para después ser juzgado y valorado por un jurado formado por reposteros y especialistas gastronómicos que elegirá al vencedor de este certamen.

Se valorará la densidad y textura de cada una de las propuestas, así como su estética, aroma, sabor y glaseado. Así se determinarán los tres mantecados que lleguen a la fase final, que se celebrará en el obrador del mismo hotel. Allí tendrán que elaborar de nuevo sus mantecados con los ingredientes, que serán iguales para todos y facilitados por la organización: harina de trigo, manteca, huevos y azúcar. Después, el jurado volverá a degustar los tres finalistas para determinar el ganador.

Noticias relacionadas

El primer puesto se llevará una experiencia exclusiva en el Hotel Palacio de Avilés, que incluye una noche con alojamiento y desayuno en la Suite de La Marquesa, Gran premier, y acompañada de una cena degustación para dos personas. El segundo clasificado tendrá un lote gastronómico de productos artesanos de la Confitería Galé. Además, se reconocerá al tercer finalista con un diploma acreditativo y se sorteará entre todos los participantes otros tres lotes de la Confitería Galé.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los artilugios de Galiana se convierten en fallas: la peña Ébano vence en el Descenso y el Abuelo Anselmo y los Piniellanos la acompañan en el podio del día grande de Avilés
  2. Un estrella Michelin y una de las mejores pastelerías del norte de España en la plaza de abastos de Avilés
  3. Los ganadores del Descenso de Galiana hacen balance: 'Ha ido todo de diez
  4. La denuncia de una familia de Avilés: su hijo se cae en el colegio, pierde un diente, se gastan 9.550 euros en el dentista y ninguna administración se hace cargo
  5. El proyecto de Indra para Baterías, en riesgo de salida de Avilés por las 'presiones' y la facilidad para su expansión en Castilla y León
  6. El Desfile de Galiana de Avilés afronta sus horas clave: 'Hay gente que podría estar trabajando en las fallas de Valencia
  7. El Ayuntamiento ordena el 'cese inmediato de la actividad' de un local de copas de Sabugo 'por superar los niveles de ruido permitidos
  8. El Descenso de Galiana EN DIRECTO: Avilés vibra en el día grande del Antroxu con 35 artilugios surcando un "mar" de 40.000 litros de espuma

Salinas se tiñe de naranja: los usuarios de la residencia Virgen del Coral celebran su propia Marcha Galbán

Salinas se tiñe de naranja: los usuarios de la residencia Virgen del Coral celebran su propia Marcha Galbán

El PP de Avilés llevará a Pleno el "apagón democrático" del gobierno de la izquierda

El PP de Avilés llevará a Pleno el "apagón democrático" del gobierno de la izquierda

Vox Avilés estudia judicializar la Zona de Bajas Emisiones

Vox Avilés estudia judicializar la Zona de Bajas Emisiones

Foro denuncia que siete asesores municipales "de confianza" siguen en sus cargos pese a una sentencia judicial en contra

Foro denuncia que siete asesores municipales "de confianza" siguen en sus cargos pese a una sentencia judicial en contra

Iván Morales, director de "El día del watusi" que programa el Niemeyer: "La máxima traición que le podría haber hecho a Casavella es una obra aburrida"

Iván Morales, director de "El día del watusi" que programa el Niemeyer: "La máxima traición que le podría haber hecho a Casavella es una obra aburrida"

Avilés busca su mejor mantecado casero en un concurso que pone en valor la tradición repostera avilesina

Avilés busca su mejor mantecado casero en un concurso que pone en valor la tradición repostera avilesina

Avilés abre el plazo de solicitudes de subvenciones para AMPAS y AFAS en 2026

Avilés abre el plazo de solicitudes de subvenciones para AMPAS y AFAS en 2026

Avilés celebra el Día de la Llingua Materna con folk en asturiano

Avilés celebra el Día de la Llingua Materna con folk en asturiano
Tracking Pixel Contents