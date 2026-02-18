Avilés busca su mejor mantecado casero en un concurso que pone en valor la tradición repostera avilesina
El certamen premiará la mejor receta amateur el próximo 12 de marzo con una experiencia exclusiva y lotes gastronómicos
Poner en valor uno de los dulces más representativos de la tradición repostera avilesina y fomentar su divulgación cultural, social y gastronómica. Ese es el principal objetivo del primer concurso de Mantecado de Avilés para no profesionales, convocado por Ultramarinos La Avilesina junto al Hotel Palacio de Avilés. Será el próximo 12 de marzo y las inscripciones estarán abiertas hasta ese mismo día a las 14.00 horas. Todos los interesados podrán apuntarse a través de correo electrónico, la página web del hotel o presencialmente en ambos establecimientos, dentro del horario de atención al público.
Los únicos requisitos para poder apuntarse es ser residente en el concejo y no formar parte del mundo de la hostelería. Cada participante elaborará su mantecado en casa, para después ser juzgado y valorado por un jurado formado por reposteros y especialistas gastronómicos que elegirá al vencedor de este certamen.
Se valorará la densidad y textura de cada una de las propuestas, así como su estética, aroma, sabor y glaseado. Así se determinarán los tres mantecados que lleguen a la fase final, que se celebrará en el obrador del mismo hotel. Allí tendrán que elaborar de nuevo sus mantecados con los ingredientes, que serán iguales para todos y facilitados por la organización: harina de trigo, manteca, huevos y azúcar. Después, el jurado volverá a degustar los tres finalistas para determinar el ganador.
El primer puesto se llevará una experiencia exclusiva en el Hotel Palacio de Avilés, que incluye una noche con alojamiento y desayuno en la Suite de La Marquesa, Gran premier, y acompañada de una cena degustación para dos personas. El segundo clasificado tendrá un lote gastronómico de productos artesanos de la Confitería Galé. Además, se reconocerá al tercer finalista con un diploma acreditativo y se sorteará entre todos los participantes otros tres lotes de la Confitería Galé.
