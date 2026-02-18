Avilés celebra el Día de la Llingua Materna con folk en asturiano

Avilés celebrará el 'Día de la llingua materna' con música folk de Ajo Band y canciones en asturiano de Mestura bajo el lema de "Da-y a la llingua', con el que la Concejalía de Normalización Llingüística anima a la participación del público de todas las edades, ha informado este miércoles el Ayuntamiento en una nota.

La Concejalía de Normalización Lingüística ha presentado un programa de actividades que se desarrollará el próximo sábado en la plaza de España, a partir de las 12.00 horas.

Previamente, el viernes, como anticipo y para implicar a los más pequeños, habrá una ronda de conciertos a cargo del dúo Mestura en las escuelinas de 0 a 3 años de La Magdalena, El Quirinal y La Toba.

El programa de actividades a base de música tradicional asturiana y lectura de textos de diferentes lenguas ha sido presentado por la concejala de Normalización Llingüística, Ana Solís, acompañada del gaitero Santiago Gutiérrez 'Ajo', el actor Antón Caamaño, y Lucía Menéndez y Ángela García, de Cruz Roja, la entidad que colabora con la iniciativa.

El sábado, que es cuando se celebra en todo el mundo el 'Día de la lengua materna' con el objetivo de promover la diversidad lingüística y la educación multilingüe, la llingua será la protagonista en Avilés con un programa que tendrá como apertura, a las 12.00 horas, la actuación de Ajo Band, que interpretará varios temas de su trabajo 'Puxa'. Ajo (Santiago Gutiérrez) es un veterano gaitero asturiano que ha sido componente de Trasgo, una de las formaciones pioneras del folk celta asturiano.

A continuación habrá una lectura de varios textos de diferentes idiomas (lituano, portugués, oroko, wolof, yoruba, urdu, ruso, bereber, etc) que traducirá al asturiano el actor y director de teatro Antón Caamaño. Habrá representantes de estos países que leerán su texto en su lengua materna paraa continuación ser traducido por Antón Caamaño.

Para terminar se contará con la actuación musical de "Mestura", que interpretarán dos temas: uno en asturiano y otro en gallego-astuturiano. Marisa López (voz) y Luis Suárez (guitarra) son los componentes del dúo Mestura. Participan en muchas iniciativas, combinándolo con su trabajo como profesores. Su andadura musical comenzó hace aproximadamente 20 años, fruto de su pasión compartida por la música y las culturas. De ahí que en su repertorio incluyan temas propios e interpretaciones en varias lenguas: castellano, asturiano, eo-naviego, portugués, francés e inglés, entre otras.