Dulce Victoria, actriz y escritora: "De postre, arroz con leche, pero llamándome Dulce ninguno me es ajeno"

La actriz y escritora Dulce Victoria (Avilés, 1985) llega a la redacción de LA NUEVA ESPAÑA de Avilés. Tiene una cita con el periodista: va a cerrar este ciclo de entrevistas carnavaleras. Viene de ensayar en el local que acaba de abrir para su escuela de interpretación y de música.

-Se llama Gato Negro.

-Lo apunto: “Gato Negro”, pero quería ir al tajo.

-Para eso estamos.

-¿Longaniza frita o cocida?

-Frita, frita.

-Extiéndase un poco.

-A ver: las dos me gustan mucho, pero la frita lleva patatas fritas, que me encantan. La cocida, lleva patatas cocidas, pero me gustan menos.

-¿Y de postre?

-Arroz con leche. Arroz con leche. Arroz con leche. Casero. Estando en Asturias, podría ser este un momento para la casadiella. Le diré que, llamándome Dulce, ninguno de ellos me es ajeno.

-¿Por qué hay que participar en el Descenso?

-Hombre, porque es muy divertido, para familias… y, la verdad, es algo genuino que tenemos en Avilés, que se da una vez al año y está muy divertido.

-¿Bajó alguna vez?

-Bajar no, pero estuve con los niños ahí de espuma hasta las orejas.

-¿Hasta las orejas?

-Sí.

-¿De qué desfilaría en Antroxu?

-¿De qué desfilaría? Uf, qué difícil… de cantante de zarzuela.

-¿De cantante de zarzuela?

-Sí.

-¿De la rubia sin la morena?

-Sí, la de “La verbena de la Paloma”. O de “Xuanón”, por hablar de la tierra.

-¿Con quién pasaría las mil y una noches?

-Hombre, pues con mi marido Xuaco.

-Esperaba que me dijera Brad Pitt.

-Es que está tan pillado.

-¿Y dónde viajaría en camello?

-Pues a El Cairo.

-¿Al Cairo?

-Sí, a ver todas las pirámides del antiguo Egipto, que me gustan mucho y por ahora no he tenido la suerte de conocerlas. También a Austria, que es uno de los destinos que tengo pendientes.

-Es usted una aventurera. ¿Y dónde se llevaría a “Matías”, al mono?

-Ay, a cualquier lado. No protesta por nada. Es el tío es más majo y sonriente.

-¿Monarquía o República Antroxera?

-República Antroxera.

-¿Y una canción?

-“Cabaret”. Ahora mismo estamos con ella en Gato Negro: nos vale para Carnaval, para verano, para lo que sea.

-¿Qué es lo imprescindible del Antroxu?

-Pasárselo bien, en familia a poder ser, siempre siendo comedidos también, que a veces la fiesta parece que conlleva excesos y eso no lo veo bien. Pero lo imprescindible es salir en familia a disfrutar de estos días de Antroxu que tenemos en Avilés, que además el repertorio también está variado para familias.