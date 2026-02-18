El estreno en España de "La hora del lince", del sueco Per Olov Enquest, se queda en el Palacio Valdés

“La hora del lince” será el próximo 13 de noviembre. Para entonces está previsto que el teatro Palacio Valdés, de Avilés, acoja el estreno en España de uno de los dramas más conocidos del novelista sueco Per Olov Enquist, el mismo que coescribió el guion de “Pelle El Conquistador”, un espectáculo que protagonizan las actrices Elisabet Gelabert y Elda García y el actor Javier Ruesga, que recientemente protagonizó la teleserie de Miguel del Arco “Las noches de Tefía”, sobre el campo de concentración franquista para homosexuales de la isla de Fuerteventura.

Elda García, que es Lisbeth en el espectáculo en cuya producción participa la Embajada de Suecia en España, explica que la idea de traducir “La Hora del Lince” le había rondado la cabeza desde que tuvo ocasión de leer el original. Aquella lectura, dice, le sobrecogió. “Es de esas que no te abandonan, que siguen reproduciéndose en la cabeza una y otra vez, sumiendo al lector en un estado casi de hechizo”. Poco después, añade, vio el montaje dirigido por Johannes H. Dahl en la Sala Pequeña de Dramaten, (se refiere al teatro Dramático Real de Estocolmo). “A pesar de que la propuesta no hacía justicia a la obra, salí igualmente conmovida por la potencia de su temática y lenguaje”, añadió la traductora y la mitad de la compañía Calibán Teatro

La otra mitad la pone Andrés Rus, que explica en el programa de mano que el espectáculo que se verá en el Palacio Valdés “es una historia dura, bellísima y conmovedora sobre la culpa y el perdón; un texto extraordinario que explora sin concesiones los límites entre el monstruo y el ser humano; un thriller existencial complejo y fascinante que busca en el espectador una cierta catarsis, el despertar de un hondo sentimiento de compasión que habita en todos nosotros”.

“La hora del lince” pertenece al proyecto “Rumbo a Svealand”, que es, explica Elda García, “una iniciativa artística que aglutina a profesionales del teatro, del mundo editorial y de la traducción, así como a entidades diversas relacionadas con la cultura escandinava, con el objetivo de difundir y promover la obra de autores nórdicos en España desde una perspectiva interdisciplinar”.