Foro denuncia que siete asesores municipales "de confianza" siguen en sus cargos pese a una sentencia judicial en contra
"Supone un coste innecesario para las arcas públicas y no queremos asesores a dedo”, subraya Fernández del Viso
N. M.
El presidente de la comisión directiva de Foro Avilés, José Alfredo García Fernández del Viso, ha denunciado un nuevo conflicto laboral en la Administración local de Avilés relacionado con la contratación de siete asesores municipales. “Estos puestos fueron creados para la imagen y semejanza del gobierno municipal, intentando sustituir presuntamente las funciones de los funcionarios, que son quienes realmente conocen las diferentes materias”, ha señalado.
García Fernández del Viso asegura que el equipo de gobierno actual “minimiza la importancia de los funcionarios creando puestos de confianza para controlar diversas áreas. No es nada nuevo; en Avilés estamos acostumbrados a que todo se intente controlar dejando al margen lo que no interesa”.
El presidente de Foro Avilés subraya la gravedad del asunto al advertir que “a pesar de existir una sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo Nº5 de Oviedo en contra de estos nombramientos, los siete asesores siguen en sus puestos y cobrando, lo que supone un coste innecesario para las arcas públicas” y remarca que “nosotros no queremos asesores a dedo”. “Foro Asturias exige el cumplimiento inmediato de la sentencia y la anulación de estos nombramientos, en aras de una administración independiente y transparente. Queremos una administración incluso crítica con sus políticos, dónde las decisiones sean tomadas por quienes llevan años en sus puestos y por quienes realmente defienden los intereses de su ciudad sin miedos”, abundó Fernández del Viso.
El presidente de la comisión directiva de Foro Avilés concluyó diciendo: “No podemos tener al frente del Ayuntamiento, en las áreas más importantes, a siete personas de carnet político. Esto no es propio de la tercera ciudad de Asturias. Señores, sean serios y hagan las cosas bien por una vez”.
- Los artilugios de Galiana se convierten en fallas: la peña Ébano vence en el Descenso y el Abuelo Anselmo y los Piniellanos la acompañan en el podio del día grande de Avilés
- Avilés se queda (otra vez) sin uno de sus grandes festivales de música
- Un estrella Michelin y una de las mejores pastelerías del norte de España en la plaza de abastos de Avilés
- Los ganadores del Descenso de Galiana hacen balance: 'Ha ido todo de diez
- La denuncia de una familia de Avilés: su hijo se cae en el colegio, pierde un diente, se gastan 9.550 euros en el dentista y ninguna administración se hace cargo
- El proyecto de Indra para Baterías, en riesgo de salida de Avilés por las 'presiones' y la facilidad para su expansión en Castilla y León
- El Desfile de Galiana de Avilés afronta sus horas clave: 'Hay gente que podría estar trabajando en las fallas de Valencia
- El Ayuntamiento ordena el 'cese inmediato de la actividad' de un local de copas de Sabugo 'por superar los niveles de ruido permitidos