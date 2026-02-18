Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Foro denuncia que siete asesores municipales "de confianza" siguen en sus cargos pese a una sentencia judicial en contra

"Supone un coste innecesario para las arcas públicas y no queremos asesores a dedo”, subraya Fernández del Viso

José Alfredo García Fernández del Viso, Llara González, Fernando Quintanilla, Mercedes Pinto y Patricia Martínez, miembros de Foro Avilés

N. M.

Avilés

El presidente de la comisión directiva de Foro Avilés, José Alfredo García Fernández del Viso, ha denunciado un nuevo conflicto laboral en la Administración local de Avilés relacionado con la contratación de siete asesores municipales. “Estos puestos fueron creados para la imagen y semejanza del gobierno municipal, intentando sustituir presuntamente las funciones de los funcionarios, que son quienes realmente conocen las diferentes materias”, ha señalado.

García Fernández del Viso asegura que el equipo de gobierno actual “minimiza la importancia de los funcionarios creando puestos de confianza para controlar diversas áreas. No es nada nuevo; en Avilés estamos acostumbrados a que todo se intente controlar dejando al margen lo que no interesa”.

El presidente de Foro Avilés subraya la gravedad del asunto al advertir que “a pesar de existir una sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo Nº5 de Oviedo en contra de estos nombramientos, los siete asesores siguen en sus puestos y cobrando, lo que supone un coste innecesario para las arcas públicas” y remarca que “nosotros no queremos asesores a dedo”. “Foro Asturias exige el cumplimiento inmediato de la sentencia y la anulación de estos nombramientos, en aras de una administración independiente y transparente. Queremos una administración incluso crítica con sus políticos, dónde las decisiones sean tomadas por quienes llevan años en sus puestos y por quienes realmente defienden los intereses de su ciudad sin miedos”, abundó Fernández del Viso.

El presidente de la comisión directiva de Foro Avilés concluyó diciendo: “No podemos tener al frente del Ayuntamiento, en las áreas más importantes, a siete personas de carnet político. Esto no es propio de la tercera ciudad de Asturias. Señores, sean serios y hagan las cosas bien por una vez”.

TEMAS

Foro denuncia que siete asesores municipales "de confianza" siguen en sus cargos pese a una sentencia judicial en contra

