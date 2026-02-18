Fin a la guerra entre el Real Avilés y el Ayuntamiento: el club blanquiazul ya ha recibido el dinero del patrocinio municipal
El Consistorio ejecutó el pago el pasado viernes, aunque han tenido que pasar unos días hasta que los avilesinos han cobrado
Punto y final a la polémica entre el Ayuntamiento y el Real Avilés. Tras varios días de espera, el club blanquiazul ha recibido el pago del contrato de patrocinio por el cual el primer equipo luce en su camiseta el eslogan "Avilés, ciudad milenaria". Cierto es que el consistorio ya tramitó este pago el pasado viernes, pero no ha sido hasta hoy cuando el dinero, que tras descontar el IVA ronda los 125.000 euros, ha llegado a las arcas del Suárez Puerta.
Toda esta guerra comenzó hace dos semanas. Cansados de esperar el pago del patrocinio de la camiseta, el Avilés saltó al césped de Espiñedo, casa del Arenteiro, con una nueva publicidad en su pecho, cambiando el "Avilés, ciudad milenaria" por el logo de "Argha Group". El Ayuntamiento se había comprometido a realizar un pago de 225.000 euros, que se desglosaban en: 150.000 para el patrocinio de la camiseta del primer equipo y los otros 75.000, por la vía de la subvención, como otras tantas entidades deportivas del municipio.
El gobierno local entendía que llevar la marca de la ciudad por 19 ciudades españolas tenía un impacto significativo y como tal se acordaron esos 150.000 euros destinados al patrocinio. Pero la realidad es que, iniciado ya febrero, el club no recibió ninguna de estas cantidades.
Antes de logrardesatascar el contrato de patrocinio, el Avilés tuvo que abonar, el pasado viernes,12.000 euros que tenía pendientes de pago al Ayuntamiento de gastos derivados de la concesión del estadio Román Suárez Puerta en 2023. Este abono dio paso al siguiente acto: el de la firma del patrocinio, algo que llevaba pendiente desde verano, como reveló este periódico. Cabe recordar que, ante la demora por parte del consistorio del pago de la subvención nominativa y del patrocinio, la actual presidencia del club, encabezada por Diego Baeza estuvo dispuesta a realizar una reclamación "amparada en la ley" y que elevaría a cerca de 300.000 euros el pago a completar el Ayuntamiento, incorporando así los daños por lucro cesante.
