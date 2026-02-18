Ya hay fecha para el inicio de las obras del Albergue de Animales de la comarca de Avilés

Ya hay fecha para el inicio de las obras del Albergue Refugio de Animales (ARA) mancomunado. El concejal de Medio Ambiente, el socialista Pelayo García, anunció este miércoles que las máquinas de Tragsa entrarán a trabajar en la finca de Candamo donde se levantará la perrera "en dos semanas". El plazo de ejecución de los trabajos, encargados a la empresa pública Tragsa, es de 12 meses. Posteriormente, el consorcio que rige el proyecto, formado por 13 concejos, deberá dotar de mobiliario las instalaciones y también de personal. Sobre este último aspecto, García ha explicado que todavía no se ha decidido cómo se abordará la contratación de recursos humanos, una cuestión que consultarán con el Principado. "Solicitaremos una reunión para ver si podemos hacer una encomienda, hay que hacerlo con medios propios...", expresó el edil, que lució una simpática camisa con estampado de perretes para la ocasión.

El anuncio tuvo lugar tras una reunión del consejo de administración del ARA celebrada en el Ayuntamiento de Avilés. En la misma se efectuó la firma del acta de replanteo, que es lo que permitirá el inicio de las obras. El Albergue Refugio de Animales se construirá en la parcela del Reguero de La Vara, en la parroquia de Cuero, en el concejo de Candamo. Supondrá una inversión de 1,6 millones de euros y estará dotado de un edificio de caniles, con dos bloques de 40 y 20 boxes para el alojamiento de los animales; y un centro de servicios generales y administrativos, que contará también con una sala de actos institucionales para recibir visitas de los colegios y familias. Además, tras las obras, el Principado asumirá las labores de adecuación de los viales para conectar la instalación.

Participación y composición del consorcio

En la misma reunión, en la que estuvieron presentes, además de García, los alcaldes de Castrillón, Eloy Alonso (PP); Gozón, Jorge Suárez (PSOE); Candamo, Marta Menéndez; Muros de Nalón, Tino Novo; el concejal de Corvera Antonio Durán; y la edil de Villaviciosa Lorena Villar; se dio cuenta de toda la tramitación llevada a cabo hasta el momento. Asimismo, se aprobó el Presupuesto de la entidad para 2026, cuyo importe es de 147.000 euros. Por último, también se aprobó la Cuenta General de 2024 y la liquidación del Presupuesto de 2025.

Actualmente, el Consorcio Albergue Refugio de Animales (ARA) está compuesto por 13 concejos con la siguiente participación: Avilés (42,69%), Castrillón (12,22%), Corvera (8,52%), Villaviciosa (7,94%), Llanera (7,51%), Gozón (5,64%), Grado (5,32%), Pravia (4,38 %), Soto del Barco (2,09%), Candamo (1,08%), Muros de Nalón (1,04 %), Las Regueras (1,01%) e Illas (0,56%).