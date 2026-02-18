Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Impactante accidente entre un coche y un autobús en la entrada de Avilés

En el suceso no hubo que lamentar heridos

EN IMÁGENES: Impactante accidente entre un coche y un autobús en la entrada de Avilés

EN IMÁGENES: Impactante accidente entre un coche y un autobús en la entrada de Avilés

EN IMÁGENES: Impactante accidente entre un coche y un autobús en la entrada de Avilés /

N. M.

Susto en la entrada de Avilés. Un coche y un autobús chocaron esta mañana en la entrada de Avilés, provocando que la carretera se llenase de cristales. Por suerte, no hay que lamentar heridos.

Según las primeras investigaciones, el accidente se produjo tras el impacto, por parte del autobús, en la parte trasera del vehículo. Aún se desconocen las causas de los hechos.

El accidente llamó mucho la atención de los conductores, ya que se produjo en una zona de mucho tráfico de peligros. A la zona acudieron varias patrullas de la Policía Local, para que nadie pinchase su vehículo con los cristales que cayeron tras la colisión.

