Lágrimas antroxeras con crítica al Rey del Goxu
"Lo hemos dado todo", defiende la monarquía previo al testamento y quema de la Sardina de Avilés
Lloros, sollozos y algún que otro lamento. Y todo es porque la Sardina ya no está en este mundo, se ha ido al cielo de las Sardinas antroxeras. Si bien es cierto que ha dado guerra, mucha, y durante una larga semana en la que se lo ha pasado en grande. "Nos da pena, mucha pena", sollozaban "Los peluqueros antroxaos" en pleno pasacalles por las calles de Avilés en el que vertieron tantas lágrimas como las que caían del cielo durante todo el Entierro conducido, como manda la tradición avilesina, por la cofradía del Santo Entierro de la Sardina y su habitual crítica voraz en la que no suelen dejar títere con cabeza y cual Robespierre antroxero, también cargaron contra los Reyes del Goxu y la Faba.
La jornada comenzó en la plaza del Carbayo, como siempre. Allí, Teo Siñeriz, como siempre, se encargó de sermonear el testamento "que la Sardina dexó". Dio un repaso al año, es decir del Antroxu de 2025 al que acaba de finalizar, y lo hizo con palabras contra "los dictadores que asolan el mundo con guerras y genocidios que hacen posible que el fascismo se vaya introduciendo en todas las partes, en todos los sitios y en todas las mentes". Cargó contra la derecha y la extrema derecha y apeló al Antroxu "como un momento transgresor, abierto, donde la gente da rienda suelta a la imaginación, donde no caben cortapisas, donde se convive sin censuras ni vetos". También cuestionó al Rey del Goxu y le dijo que "debe reinar". Recriminó a sus majestades antroxeras que "desfilaran y no surcaran las aguas de Galiana en un coche descapotable como si de una diva de Hollywood se tratase", entre otras cuestiones.
La coletilla de "Apúntelo usted señor escribano con la pluma en la mano, tintero y papel", acompañaba las letanías en las que hubo felicitaciones al Real Avilés por su ascenso, apoyos a la Universidad pública frente a la privada y más perlas contra el PP. Chus Rodríguez rescató "misterios" de los primeros años ochenta: "Jesucristo se cae de la cruz y se inventa la hostia".
Y eso todo por partida doble. La primera en El Carbayo y la segunda en El Parche, donde Rodríguez pidió para los asistentes un "certificado de buena conducta antroxera" por resistir a la lluvia con sus paraguas. Es más, llegó a decir que este jueves podían pasar a recogerlo en el Ayuntamiento de Avilés. El pasacalles acompañado por la música de la charanga "El Felechu" atravesó Sabugo. Los miembros de la peña Sardina Arenque de Llaranes, que hicieron de costaleros del símbolo antroxero, trataban de contener al animal que se resistía a su quema. Se escaparon por Rui Pérez cuando el resto de la comitiva avanzaba por la calle Pedro Menéndez, donde dos autobuses, el que iba en dirección a Miranda y otro para La Luz tuvieron que detenerse. La Policía Local no ordenó disolver porque la Sardina aún tenía el mando.
En plena subida por la calle La Cámara, Agustín Hernández, el Rey del Goxu, afirmaba caminando con tacones de aguja: "Nos da una pena tremenda que acabe el Antroxu, lo hemos dado todo". La música seguía y su máxima autoridad antroxera detalló que donará los 1.500 euros otorgados por el Ayuntamiento por su reinado a la Asociación Española contra el Cáncer.
Arriba, en El Parche, la cofradía del Santo Entierro leyó de nuevo el testamento de la Sardina y recordó a los fallecidos de Antroxu a Antroxu. Tomó la palabra después el Rey del Goxu y dijo eso de "Puxa el Antroxu" y que también pasaba de "política barata" y que las fiestas que se despiden son "para divertirse" dirigiéndose a los irreductibles avilesinos que ni la lluvia es capaz de frenar sus ganas de despedir las celebraciones más transgresoras del año.
"El Felechu" tocó el "Adiós con el corazón" con el teniente coronel Tirovidrio a la voz y la Sardina comenzó a arder para despedirlo todo hasta el año que viene y pasar del desenfreno a la Cuaresma. Y todo, entre lloros y sollozos y algún que otro aplauso.
Testamento íntegro de la Sardina de Avilés Antroxu 2026
Soy el testamenteru que la Sardina dexó. Dexó diches munches coses, de decivoslas me encargó.
Asistimos, vivimos y consentimos un mundo globalizado lleno cada día más de autócratas, dictadores, mafiosos, genocidas, imperialistas, y gentes de mal vivir que se creen y si no lo impedís, los reyes del mundo con derecho de pernada, de secuestrar, asesinar y matar indiscriminadamente. Un mundo polarizado con imposiciones, secuestros de mandatarios de países soberanos, imposición de aranceles, vetos y demás gabelas. El adueñamiento de territorios por lo civil o por lo militar saltándose el más mínimo respeto a las normas internacionales.
Esta Sardina os invita a que no seáis impasivos, que defendáis lo que con tanto sacrificio costó conseguir, la ansiada libertad. Sí libertad de acción, de actividad, de hacer y sobre manera libertad de pensar. A la calle que ya es hora, por el desagravio contra los dictadores que asolan el mundo con guerras y genocidios. Los mismos que hacen posible que el fascismo se vaya introduciendo en todas las partes, en todos los sitios y en todas las mentes.
Sí en las mentes a través de quienes controlan las redes sociales, con sus algoritmos y también con sus mensajes directamente a los móviles sin pedir permiso al usuario, solo por qué sí y porque son ellos los dueños y amos, siguiendo las políticas que salen del descerebrado Donald Trump y que siguen a pies juntillas por los capos de X, Elon Musk y de Telegram, Pavel Durov. Estos dictadores unipersonales que se creen el ombligo del mundo, con sus políticas y actitudes os están arrastrando a la Edad Media, al vasallaje y al feudalismo. La geopolítica con la que quieren enmarañar y enmierdarlo todo.
Las guerras se acaban clausurando las fábricas de armamento y transformándolas en bienes de equipo para producir alimentos y útiles que ayuden al ser humano en el horizonte de una sociedad más justa, solidaria e igualitaria. Ahora la solución a las amenazas de Trump, Putin y demás asesinos, es armar hasta los dientes a Europa. Toda esa actividad generada por un fascista, que debería ser repudiado por las personas y por los estados, fluye a todos los niveles, asfixiando a los pueblos como el cubano, y con los estados serviles que le rinden pleitesía.
España no es menos y las comunidades que la conforman, dependiendo de sus gobernantes, Mañueco, Ayuso, Miras, Moreno, Azcón, Prohens, Sáenz de Buruaga, Vivas, Guardiola, Capellán, Pérez Llorca, etc. sometidos a las políticas fascistas de Vox, que condicionan su gobernabilidad. Asturias y Avilés tampoco son ajenas a estas políticas que aunque las combatan sus gobiernos, la sociedad se impregna de ellas a través de algunos medios de comunicación y de las redes sociales. Sí esas redes que están llenas de anormales, seguidistas de lo fácil y demagógicas propuestas.
En estas estamos cuando llegamos al Antroxu, un momento transgresor, abierto donde la gente da rienda suelta a la imaginación, donde no caben cortapisas, donde se convive sin censuras ni vetos. Pero ahora también quieren poner cortapisas a esta trasgresión, como les ocurrió a los componentes de La Pecera, que ensayando una de sus estrofas decía "donde algunos gritan viva Vox y otros van con el PP, que saben saquear muy bien", el dueño del local en la calle La Ferrería, les llamó la atención, diciendo que podían ofender a alguien; la paradoja es que no había nadie en el local, pa mexar y nun echar gota.
Y como metí en danza al Antroxu de Avilés, alguna cosina, un año dedicado a "Los mil y un Antroxos" o lo que es lo mismo convertir la villa en un inmenso oasis de palmeras, cúpulas, camellos y "camellos" que habelos hailos. Donde el Rey del Goxu debe reinar y participar en la mayoría de eventos, y no aparecer el lunes de murgas sin antroxar, o desfilar que no surcar las aguas de Galiana en un coche descapotable, como si de una diva de Hollywood se tratase, sin recordar el alquiler de trajes fuera de Asturias y no sé cuántas cosas más. El Ayuntamiento y la Concejalía de Festejos debe hacérselo mirar. Hay que volver a los orígenes participativos de todos los colectivos antroxeros, mucho más que el Descenso de Galiana.
Apúntelo usted señor escribano, apúntelo usted con la pluma en la mano, tintero y papel.
Pal Santo Padre de Roma: la fuerza de un tifón León XIV la aplique al Arzobispo Carbayón.
El Libro Rojo de Mao pa la Generación Zeta: el sistema no les vale, tampoco chupar de la teta.
El cepillo de una iglesia pal fascista Donald Trump: que se deje de aranceles, tirailo a un volcán.
Pal mafioso de Putin: de Rasputín sus brebajes, se los beba enteritos, a Siberia de viaje.
Pal pueblo palestino: toda la solidaridad, acaben con el genocidio, con Trump, Netanyahu y esta barbaridad.
Un mundo libre de armas: las fábricas a pesllar, crear otro tipo de industria para el pueblo liberar.
Pa la Infanta Leonor: vuélvo-y a recordar, vuele alto majestad, abdique y no vuelva más.
La colecta de esta Sardina pa la Conferencia Episcopal: la visita de León XIV tien que salir regalá.
Pa la Inteligencia Artificial: gente con mucha cordura, que la sesera no falle, vivimos en una locura.
Pa la justicia rancia, el juez Peinado y demás: mando-ys desaparecer, iríamos mejor parados.
Pa Álvaro García Ortiz: las leyes del talión, aplíquesela a la Ayuso y a su novio defraudador.
Título de facha mayor del reino pa los jueces del Supremo: condenaron al fiscal celebrando el 20 N.
Pal presidente Sánchez: título de reo mayor, hagas lo que hagas o no, serás culpable sin remisión.
Título de maquinista pal ministro del Transporte: que dirija bien los trenes, no queremos ni una muerte.
Pa la ministra de Vivienda: un pisito bajo un puente, consintiendo la especulación generan mucho indigente.
A la ministra de Energía: lamparillas de aceite por si vuelve otro apagón, mandémosla al garete.
Pal ministro de Agricultura: una fesoria y un tractor que de la gente del campo sea su benefactor.
Pal PP de Feijóo: las aguas termales de Ourense se metan todos en ellas a quitase la mierda que vierten.
Pal PP y pa Mazón: prisión a perpetuidad, enmíerdenlo todo, chupando del bote y sin pizca de dignidad.
Título de hijo de puta pa quien me gusta la fruta: con tanta mierda vertida con la gente no es justa.
La criba de una obra pa la sanidad del PP: los cribados de mama aplíquense cien por cien.
Pa los gobiernos del PP: la manguera de un bombero con toda España incendiada cantando ellos porompompero.
Pa las izquierdas en general: de Gramsci su gran consejo, los egos manden a la mierda, forjen un gran proyecto.
Título de gremialistas pa algún médico espabilao: la sanidad es pública y general, váyanse pa otro lao.
Una guillotina gigante pa los acosadores sexuales: los pasen todos juntitos córtenles sus genitales.
Felicidades al eslogan Asturias Paraíso Natural: cuarenta años dando la brasa y al final lo conseguirán.
Pal Barbón asturiano y pal Borbón español: que se miren con mesura no vayan dir a prisión.
El apoyo de esta Sardina a la pública universidad: el gobierno asturiano no admita la privacidad.
Mando a tomar pol culo a los del peaje del Huerna: la gente ta hasta los güevos píquenlos en una duerna.
Pal Avilés Industrial: mi gran felicitación el ascenso mereció la pena no joder a la afición.
Pal equipo carbayón: ánimos de cabo a rabo mantenese en primera no ye moco de pavo.
Que tomen nota de Uviéu el Sporting de Xixón: vuelvan pronto a primera con esa gran afición.
Pa Astilleros Gondán: muchas felicitaciones cien años en Figueras con barcos internacionales
Pa la alcaldesa Mariví: el maletín de Frankenstein,Avilés parez un puzle, vuélvalo a recomponer.
Pal saliente Rey del Goxu: un viaje al Oriente, prefiere una longaniza que su sardina arenque
Un recuerdo para: el Papa Francisco, Pepe Mujica, Sebastián Salgado y Jane Goodall. Hackman, Cardinale, Bardot, Redford y Keaton. Greene, Duval, Armani, Vargas Llosa y Robe Iniesta. Xuan Bello, Jorge Ilegales, Cienfuegos, Mediavilla y José Luis Melca y a nuestro amigo José Manuel "El Trosko", fíu de Cubalina.
Apúntelo usted señor escribano, apúntelo usted con la pluma en la mano, tintero y papel.
Este es el testamento que la sardina dexó.
Puxa Asturias, Puxa l'Antroxu n'Avilés.
