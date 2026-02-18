Lágrimas antroxeras con crítica al Rey del Goxu

Soy el testamenteru que la Sardina dexó. Dexó diches munches coses, de decivoslas me encargó.

Asistimos, vivimos y consentimos un mundo globalizado lleno cada día más de autócratas, dictadores, mafiosos, genocidas, imperialistas, y gentes de mal vivir que se creen y si no lo impedís, los reyes del mundo con derecho de pernada, de secuestrar, asesinar y matar indiscriminadamente. Un mundo polarizado con imposiciones, secuestros de mandatarios de países soberanos, imposición de aranceles, vetos y demás gabelas. El adueñamiento de territorios por lo civil o por lo militar saltándose el más mínimo respeto a las normas internacionales.

Esta Sardina os invita a que no seáis impasivos, que defendáis lo que con tanto sacrificio costó conseguir, la ansiada libertad. Sí libertad de acción, de actividad, de hacer y sobre manera libertad de pensar. A la calle que ya es hora, por el desagravio contra los dictadores que asolan el mundo con guerras y genocidios. Los mismos que hacen posible que el fascismo se vaya introduciendo en todas las partes, en todos los sitios y en todas las mentes.

Sí en las mentes a través de quienes controlan las redes sociales, con sus algoritmos y también con sus mensajes directamente a los móviles sin pedir permiso al usuario, solo por qué sí y porque son ellos los dueños y amos, siguiendo las políticas que salen del descerebrado Donald Trump y que siguen a pies juntillas por los capos de X, Elon Musk y de Telegram, Pavel Durov. Estos dictadores unipersonales que se creen el ombligo del mundo, con sus políticas y actitudes os están arrastrando a la Edad Media, al vasallaje y al feudalismo. La geopolítica con la que quieren enmarañar y enmierdarlo todo.

Las guerras se acaban clausurando las fábricas de armamento y transformándolas en bienes de equipo para producir alimentos y útiles que ayuden al ser humano en el horizonte de una sociedad más justa, solidaria e igualitaria. Ahora la solución a las amenazas de Trump, Putin y demás asesinos, es armar hasta los dientes a Europa. Toda esa actividad generada por un fascista, que debería ser repudiado por las personas y por los estados, fluye a todos los niveles, asfixiando a los pueblos como el cubano, y con los estados serviles que le rinden pleitesía.

España no es menos y las comunidades que la conforman, dependiendo de sus gobernantes, Mañueco, Ayuso, Miras, Moreno, Azcón, Prohens, Sáenz de Buruaga, Vivas, Guardiola, Capellán, Pérez Llorca, etc. sometidos a las políticas fascistas de Vox, que condicionan su gobernabilidad. Asturias y Avilés tampoco son ajenas a estas políticas que aunque las combatan sus gobiernos, la sociedad se impregna de ellas a través de algunos medios de comunicación y de las redes sociales. Sí esas redes que están llenas de anormales, seguidistas de lo fácil y demagógicas propuestas.

En estas estamos cuando llegamos al Antroxu, un momento transgresor, abierto donde la gente da rienda suelta a la imaginación, donde no caben cortapisas, donde se convive sin censuras ni vetos. Pero ahora también quieren poner cortapisas a esta trasgresión, como les ocurrió a los componentes de La Pecera, que ensayando una de sus estrofas decía "donde algunos gritan viva Vox y otros van con el PP, que saben saquear muy bien", el dueño del local en la calle La Ferrería, les llamó la atención, diciendo que podían ofender a alguien; la paradoja es que no había nadie en el local, pa mexar y nun echar gota.

Y como metí en danza al Antroxu de Avilés, alguna cosina, un año dedicado a "Los mil y un Antroxos" o lo que es lo mismo convertir la villa en un inmenso oasis de palmeras, cúpulas, camellos y "camellos" que habelos hailos. Donde el Rey del Goxu debe reinar y participar en la mayoría de eventos, y no aparecer el lunes de murgas sin antroxar, o desfilar que no surcar las aguas de Galiana en un coche descapotable, como si de una diva de Hollywood se tratase, sin recordar el alquiler de trajes fuera de Asturias y no sé cuántas cosas más. El Ayuntamiento y la Concejalía de Festejos debe hacérselo mirar. Hay que volver a los orígenes participativos de todos los colectivos antroxeros, mucho más que el Descenso de Galiana.

Apúntelo usted señor escribano, apúntelo usted con la pluma en la mano, tintero y papel.

Pal Santo Padre de Roma: la fuerza de un tifón León XIV la aplique al Arzobispo Carbayón.

El Libro Rojo de Mao pa la Generación Zeta: el sistema no les vale, tampoco chupar de la teta.

El cepillo de una iglesia pal fascista Donald Trump: que se deje de aranceles, tirailo a un volcán.

Pal mafioso de Putin: de Rasputín sus brebajes, se los beba enteritos, a Siberia de viaje.

Pal pueblo palestino: toda la solidaridad, acaben con el genocidio, con Trump, Netanyahu y esta barbaridad.

Un mundo libre de armas: las fábricas a pesllar, crear otro tipo de industria para el pueblo liberar.

Pa la Infanta Leonor: vuélvo-y a recordar, vuele alto majestad, abdique y no vuelva más.

La colecta de esta Sardina pa la Conferencia Episcopal: la visita de León XIV tien que salir regalá.

Pa la Inteligencia Artificial: gente con mucha cordura, que la sesera no falle, vivimos en una locura.

Pa la justicia rancia, el juez Peinado y demás: mando-ys desaparecer, iríamos mejor parados.

Pa Álvaro García Ortiz: las leyes del talión, aplíquesela a la Ayuso y a su novio defraudador.

Título de facha mayor del reino pa los jueces del Supremo: condenaron al fiscal celebrando el 20 N.

Pal presidente Sánchez: título de reo mayor, hagas lo que hagas o no, serás culpable sin remisión.

Título de maquinista pal ministro del Transporte: que dirija bien los trenes, no queremos ni una muerte.

Pa la ministra de Vivienda: un pisito bajo un puente, consintiendo la especulación generan mucho indigente.

A la ministra de Energía: lamparillas de aceite por si vuelve otro apagón, mandémosla al garete.

Pal ministro de Agricultura: una fesoria y un tractor que de la gente del campo sea su benefactor.

Pal PP de Feijóo: las aguas termales de Ourense se metan todos en ellas a quitase la mierda que vierten.

Pal PP y pa Mazón: prisión a perpetuidad, enmíerdenlo todo, chupando del bote y sin pizca de dignidad.

Título de hijo de puta pa quien me gusta la fruta: con tanta mierda vertida con la gente no es justa.

La criba de una obra pa la sanidad del PP: los cribados de mama aplíquense cien por cien.

Pa los gobiernos del PP: la manguera de un bombero con toda España incendiada cantando ellos porompompero.

Pa las izquierdas en general: de Gramsci su gran consejo, los egos manden a la mierda, forjen un gran proyecto.

Título de gremialistas pa algún médico espabilao: la sanidad es pública y general, váyanse pa otro lao.

Una guillotina gigante pa los acosadores sexuales: los pasen todos juntitos córtenles sus genitales.

Felicidades al eslogan Asturias Paraíso Natural: cuarenta años dando la brasa y al final lo conseguirán.

Pal Barbón asturiano y pal Borbón español: que se miren con mesura no vayan dir a prisión.

El apoyo de esta Sardina a la pública universidad: el gobierno asturiano no admita la privacidad.

Mando a tomar pol culo a los del peaje del Huerna: la gente ta hasta los güevos píquenlos en una duerna.

Pal Avilés Industrial: mi gran felicitación el ascenso mereció la pena no joder a la afición.

Pal equipo carbayón: ánimos de cabo a rabo mantenese en primera no ye moco de pavo.

Que tomen nota de Uviéu el Sporting de Xixón: vuelvan pronto a primera con esa gran afición.

Pa Astilleros Gondán: muchas felicitaciones cien años en Figueras con barcos internacionales

Pa la alcaldesa Mariví: el maletín de Frankenstein,Avilés parez un puzle, vuélvalo a recomponer.

Pal saliente Rey del Goxu: un viaje al Oriente, prefiere una longaniza que su sardina arenque

Un recuerdo para: el Papa Francisco, Pepe Mujica, Sebastián Salgado y Jane Goodall. Hackman, Cardinale, Bardot, Redford y Keaton. Greene, Duval, Armani, Vargas Llosa y Robe Iniesta. Xuan Bello, Jorge Ilegales, Cienfuegos, Mediavilla y José Luis Melca y a nuestro amigo José Manuel "El Trosko", fíu de Cubalina.

Apúntelo usted señor escribano, apúntelo usted con la pluma en la mano, tintero y papel.

Este es el testamento que la sardina dexó.

Puxa Asturias, Puxa l'Antroxu n'Avilés.