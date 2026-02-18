La ONCE y la suerte del Año Nuevo Chino deja 245.000 euros en Avilés de la mano del vendedor Jonathan Iglesias

"Con mucha alegría", el vendedor de la ONCE, Jonathan Iglesias, ha repartido en Avilés 245.000 euros con el cupón especial del Año Nuevo Chino. Y es que esta festividad tan señalada en el calendario oriental también ha traído ilusión y emoción a la ciudad de Avilés este martes, pues la ONCE dio a conocer a los ganadores del premio: "Siempre presta poder repartir dinero entre los de siempre", asegura Iglesias con una gran sonrisa en la cara.

Lleva siendo vendedor de la ONCE alrededor de 14 años, siempre por Avilés. Desde hace 11, en el mismo punto de venta en la calle Jardines, junto al centro comercial El Atrio, donde ya es una cara más que conocida entre vecinos, comerciantes y clientes habituales. Esta vez fue él quien ha llevado la fortuna a la ciudad: "Vendí siete cupones y cada uno se ha llevado 35.000 euros". En total, 245.000 euros que se han quedado en la ciudad. Se enteró el mismo día por la tarde, "cuando me metí en la aplicación que tenemos todos. Después ya me llamaron de la administración y me puse muy contento", relata todavía emocionado al recordar el momento.

Y es que parece que Iglesias tiene un toque mágico, pues no es la primera vez que reparte suerte desde su puesto. Sin embargo, reconoce que hacía tiempo que no daba un premio importante: "No repartía un premio desde hace 3 o 4 años, que di un sueldo de 2.000 euros al mes durante 10 años". Aun así, nunca pierde la esperanza ni la ilusión. "Cada cupón que vendes puede cambiarle la vida a alguien", comenta.

Fueron dos de las personas afortunadas las que se pasaron por el puesto a lo largo de la mañana del día siguiente. Al hablar con Jonathan Iglesias, se llevaron una sorpresa mayúscula: "No sabían que les había tocado el premio, por lo que yo fui quien se lo comunicó". Evidentemente, la alegría era palpable, pues "ganar algo siempre viene bien. Puede que no sean millones, pero cualquier cantidad siempre es bienvenida", explica el vendedor. En tiempos en los que cualquier ayuda supone un alivio, estos 35.000 euros por cupón pueden significar reformas pendientes, deudas saldadas, viajes soñados o simplemente un colchón de tranquilidad.

"Mira que me lo decías", le dijo uno de los agraciados al vendedor en el momento en que supo que era uno de los ganadores. Y es que, cuando les vendió el cupón, Jonathan Iglesias tenía el buen presentimiento de que el sorteo especial del Año Nuevo Chino, en el año del caballo, traería buena suerte a algunos avilesinos. Esta vez, su intuición no falló.