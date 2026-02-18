Asturiana de Zinc desviará las tuberías de servicio en la explanada de Arnao para frenar el avance de las grietas en la plataforma del paseo

El Ayuntamiento de Castrillón quiso acercar a los vecinos de Arnao esta semana la problemática que acompaña a la ampliación del museo de la mina de la localidad castrillonense además de explicarles el estado de las obras vinculadas a las grietas en la explanada de acceso al complejo museístico.

En ese encuentro participaron responsables municipales junto al Alcalde, el popular Eloy Alonso, así como los concejales de Urbanismo, Obras y Turismo. Así se informó a los vecinos que la principal actuación prevista para resolver el problema del hundimiento parcial de la plataforma del paseo situada antes de la Mina de Arnao consistirá en el desvío de unas tuberías que atraviesan la zona afectada por en la plataforma del paseo y que dan servicio a la empresa Asturiana de Zinc. Será, precisamente, la fundidora de San Juan de Nieva quien asumirá esa intervención, lo que permitirá, posteriormente, abordar la solución definitiva al problema, informaron desde el Consistorio. Los responsables municipales anunciaron que se están agilizando al máximo la tramitación de las autorizaciones y permisos necesarios para llevar a cabo la obra.

Por su parte, los vecinos trasladaron su preocupación ante la posibilidad de que el hundimiento pueda afectar al acceso a sus viviendas y al muro que da a la playa, y solicitaron la máxima celeridad en la resolución del problema. Al respecto, el Ayuntamiento trasladó a los vecinos que seguirá trabajando "con la máxima diligencia y coordinación con las administraciones y entidades implicadas" para dar una solución a este asunto, priorizando en todo momento la seguridad de los vecinos y la correcta conservación del entorno.

En cuanto al proyecto de ampliación del Museo de la Mina de Arnao, el personal municipal informó de las dificultades que ha atravesado, entre ellas el recorte de plazos y los retrasos en la emisión de informes preceptivos por parte de otras administraciones, así como la imposibilidad de que la cafetería pudiera ser subvencionada. Se detalló asimismo que fue necesario reducir la ampliación prevista de las galerías, que en el proyecto inicial contemplaba más de 200 metros y que finalmente quedó limitada a 37 metros por motivos de viabilidad técnica.

"Bloqueo, retraso, parálisis", según el PP y "sectarismo" y "descontrol", según la oposición

En el pleno de enero se conocía que desde el PP de Castrillón habían intentado "agotar todas las posibilidades, los plazos, pero ya resultaba imposible ejecutar una obra de esas características en los poco más de tres meses que quedan para finalizar los plazos marcados por los fondos Next Generation, reconoció Marián Carbajal, concejala de Turismo en el Ayuntamiento de Castrillón. Sus palabras llegaban tras las acusaciones, por parte de Izquierda Unida, que alertó de la situación de la subvención de fondos europeos que había recibido el Consistorio a principios de 2025 para la recuperación de la Mina de Arnao y su entorno. La edil del PP confirmó en aquella sesión plenaria que esa intervención, para la que, en principio, se habían destinado dos millones de euros, no se iba a poder realizar tal como se planteó al inicio, y quiso poner el foco en el Principado para justificarlo. «Sufrimos un bloqueo, un retraso y una parálisis en nuestros proyectos», subrayó.

Desde las filas de la oposición entendían que el argumento del PP de utilizar el “sectarismo esconde su incompetencia” es “insostenible”. “Convertir el éxito ajeno en coartada propia no engaña a nadie y más aún cuando decenas de administraciones, muchas gobernadas por el PP, sacan adelante los mismos fondos, el problema no está fuera”, señalaron desde IU. En el PSOE creen que culpar a los demás como único argumento mezclando todo tipo de relatos, "evidencia el descontrol que existe en Castrillón en manos del PP"." No he escuchado del PP un solo argumento explicativo por la pérdida de la subvención para la ampliación del Museo de la Mina de Arnao, solo excusas y ataques a los demás”, argumentó Iván López, portavoz municipal del grupo socialista.

Una polémica que llegó a la Junta

"Patrimonio no es a quién echar culpas cuando los plazos se ajustan o se presentan dificultades". Vanesa Gutiérrez, consejera de Cultura, Política Lingüística y Deporte, salió al paso de las acusaciones, por parte del PP de Castrillón acerca del retraso de los trámites para que el concejo pudiese gestionar una subvención europea, de dos millones de euros, para la ampliación del Museo de la Mina de Arnao. Sus palabras llegaron tras la pregunta de José Luis Costillas, diputado del PP, al respecto de otros fondos europeos, en este caso los que deberían ir destinados al Museo de Bellas Artes.

"Sus compañeros pretenden culpar de la pérdida de dos millones de euros de fondos europeos a los técnicos de la dirección general de Patrimonio. Hablan de bloqueo, como si los técnicos tuviesen interés en que no se ejecuten estas inversiones", señaló la consejera, quien aseguró que "no fue hasta el 11 de noviembre cuando el Ayuntamiento remitió una solicitud de informe para la autorización de las obras de ampliación de la mina", aseveró la Consejera. "Diez días más tarde", abundó en sus explicaciones, la Dirección General remitió la solicitud al Ayuntamiento, requiriendo información complementaria para el informe y dando unas indicaciones para mejorar el proyecto. El 16 de diciembre el Consistorio remitió un proyecto que evaluó el consejo de Patrimonio con carácter favorable, pero recordando las prescripciones", especificó Gutiérrez. La Consejera recordó, además, que el gobierno de Castrillón "tuvo un año para presentar el proyecto".

Noticias relacionadas

Por su parte, el PP de Castrillón se reafirmó en que "los hechos nos siguen dando la razón". La reciente recepción del informe de Costas sobre la ampliación del Museo de la Mina de Arnao, fue presentada como ejemplo del "bloqueo y las dilaciones de las administraciones central y autonómica, gobernadas por PSOE e IU", "y ahora lo intentan disimular llegando los informes de Patrimonio y el de Costas, pero tarde y mal", se explayaron en sus críticas desde el equipo de gobierno castrillonense. Aseguraron, no obstante, que tratarán de "poder asumir in extremis el proyecto".